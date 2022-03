Langenhagen

Nachdem der erste in Präsenz stattgefundene Infoabend an der Leibniz IGS gut besucht war, veranstaltet die Schule als nächstes einen virtuellen Elternabend. Wer mehr über die Leibniz IGS erfahren möchte, kann sich für die Onlineveranstaltung am Mittwoch, 27. April, per E-Mail an mucha@rks-lgh.de oder direkt über die Homepage der LIGS anmelden. An diesem Abend feiert dann auch der neue Imagefilm der Schule Premiere.

Am Freitag, 29. April, findet dann von 16 bis 18 Uhr der Tag der offenen Tür statt. Dabei stellt sich unter anderem der neu gegründete Förderverein der LIGS mit einem internationalen Büfett – gespendet aus der Elternschaft – vor.