Langenhagen

Mobbing kommt überall vor, auch an Schulen. Die Leibniz-IGS Langenhagen (LIGS) hat sich auf die Fahnen geschrieben, den Schülern beizubringen, adäquat mit diesem negativen gesellschaftlichen Phänomen umzugehen. In der finalen Woche des ersten Schulhalbjahres setzte die LIGS für die Jahrgänge fünf bis sieben eine Präventionswoche an. Die Schwerpunkte lagen je nach Jahrgang ein wenig anders.

Zur Galerie Schüler der Leibniz-IGS Langenhagen haben sich in einer Präventionswoche mit dem Thema Mobbing befasst.

Bei den Jüngeren ging es um das Motto „Gemeinsam Klasse werden“, bei den Sechstklässlern stand der Unterschied zwischen Konfliktbearbeitung und Mobbing im Mittelpunkt, bei den siebten Klassen wiederum befanden sich die Medien im Fokus. Kreativ und mit viel Elan haben sich die Schüler mit ihren Lehrkräften und Sozialpädagogen auf den Weg gemacht, Lösungen und Wege aus der Mobbingfalle zu finden. Über Filme und Gespräche dazu fanden sie Aufklärung. Mit Rollenspielen und praktischen Übungen lernten sie das Handwerkszeug, um Opfer zu unterstützen – und dabei die Rolle des Mittäters oder Zuschauers zu verlassen.

Das Fazit an der Rathenaustraße fällt positiv aus: Denn die LIGS, die noch eine Schule im Aufbau ist, will diese Präventionswoche fest in ihr Konzept aufnehmen.

Von Stephan Hartung