Langenhagen

Hunde müssen wieder angeleint werden, und das auch in Wäldern, offenen Landschaften und außerhalb der Ortschaften. In der Brut- und Setzzeit gilt vom 1. April bis zum 15. Juli die besondere Aufsichtspflicht für Hunde in der freien Landschaft. Darauf hat nun die Langenhagener Stadtverwaltung hingewiesen.

In Teilen gilt eine ganzjährige Anleinpflicht

Die Maßnahme aus dem Niedersächsischen Gesetz über den Wald und die Landschaftsordnung (NWaldLG) soll wild lebenden Tierarten, insbesondere Bodenbrütern und Jungtieren, in dieser Zeit Ruhe und Schutz bieten. Auch der gesamte Bereich des Kananoher Forstes unterliegt in diesem Zeitraum der Leinenpflicht. In großen Teilen des Forstes, die als Naturschutzgebiet ausgezeichnet sind, gilt ohnehin ganzjährig die Verpflichtung zum Anleinen.

Unabhängig vom Zeitraum besteht weiterhin die generelle Leinenpflicht in den Park- und Grünanlagen der Stadt Langenhagen. Ausgenommen sind lediglich die im Stadtgebiet eingerichteten Hundeauslaufflächen – auch in der Brut- und Setzzeit dürfen Hunde dort ohne Leine geführt werden.

Die Stadt Langenhagen wird die Einhaltung der Leinenpflicht wieder kontrollieren und Verstöße mit Verwarn- und Bußgeldern ahnden.

Von Frank Walter