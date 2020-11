Krähenwinkel

Der kleine Texthänger beim Abschlusssegen – geschenkt, das war einfach sympathisch. „Ich bin durcheinandergekommen“, sagt Susann Lichterfeld und blickt nochmal auf ihr Skript auf dem Altar. „Das passiert mal, sorry.“ Die Lektorin der Matthias-Claudius-Kirchengemeinde wirkte nicht nur in dieser Situation authentisch, auch beim zuvor von ihr gestalteten Gottesdienst.

In allen Kirchen des Kirchenkreises Burgwedel-Langenhagen standen am sogenannten Lektorensonntag Laienprediger statt der Pastoren auf den Kanzeln. Das Thema des Tages lautete überall „Leben in der Hoffnung auf das Reich Gottes“. Unterstützt wurde Lichterfeld bei den Lesungen von der angehenden Konfirmandin Carina Schwetz. Am Montag, 9. November, beginnen für alle Langenhagener Kirchengemeinden die Friedensandachten, die bis inklusive 17. November jeweils ab 18 Uhr zentral in der Emmauskirche erfolgen. Bei Emmaus gibt es am Mittwoch, 18. November, auch um 18 Uhr den Abschlussgottesdienst zum Buß- und Bettag – und dann auch wieder mit Pastor statt eines Laienpredigers.

Von Stephan Hartung