Langenhagen

„Ich habe 1948 nicht nur meinen Hans-Joachim, sondern gleich seine fünf Kinder mitgeheiratet“, erinnert sich Lieselotte Kerschkamp an ihre Trauung. Ihre Arbeit als Leiterin einer Diätküche in Braunschweig gab die damals 26-Jährige auf, kümmerte sich fortan um den Nachwuchs und die Familie. Am Sonnabend, 18. Dezember, feiert die als Lieselotte Santelmann in Wilhelmshaven geborene Frau einen ganz besonderen Geburtstag: Sie wird 100 Jahre alt.

Die Erziehung der Kinder prägte ihr Leben

Als Tochter eines Oberstudienrates ist sie zusammen mit drei Geschwistern behütet aufgewachsen, absolvierte 1938 die mittlere Reife. Ein Jahr später begann der Zweite Weltkrieg. „Da haben wir viel Zeit im Bunker verbracht, der gleich bei unserem Haus war.“ Gegen Ende des Krieges absolvierte Kerschkamp dann ihr Pflichtjahr in Posen. Eine Ausbildung als Diätschülerin konnte sie deshalb erst antreten, als die Kriegswirren sich gelegt hatten. Sie bestand sie mit Bravour und arbeitete sich in eine Führungsposition vor.

Später prägte sie dann die Erziehung der Kinder. Die Familie fuhr oft gemeinsam in den Urlaub, blieb etwa in Deutschland oder verbrachte schöne Wochen in Italien.

Ihr Leben meistert sie auch allein

Seit 40 Jahren lebt Lieselotte Kerschkamp nun in Langenhagen, meistert ihr Leben nach dem Tod ihres Mannes im Jahre 1998 – er war ein ranghoher Offizier bei der Bundeswehr – allein. Und das macht sie auch im hohen Alter noch: Sie kauft ein und kocht selbst, lediglich unterstützt von einer Putzhilfe. Dabei macht sie nach eigener Aussage „wenig dreckig“, laufe ja schließlich nicht viel durchs Haus. Viel lieber telefoniere sie mit Freundinnen und Bekannten und schaue abends regelmäßig Fernsehen. Gegen 23 oder 23.30 Uhr falle aber der Hammer, und sie schlafe gut bis zum nächsten Morgen um 8 oder 9 Uhr, bevor sie ausführlich frühstücke.

Corona mache der Seniorin, die zeitlebens keinen Sport getrieben hat, keine Angst. Sie sagt, sie gehe nur zum Einkaufen aus dem Haus. „Wenn ich frische Luft brauche, ziehe ich mich warm an und gehe auf den Balkon.“ Kurzum: Die nun 100-Jährige fühlt sich pudelwohl, sie wünscht sich vor allen Dingen Gesundheit. Richtig zufrieden ist sie mit ihrer Hausgemeinschaft. „Alle sind sehr nett und bringen manchmal sogar Schokolade vorbei.“ Diese nasche sie gern.

Von Oliver Krebs