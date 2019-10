Der Hospizverein Langenhagen, zu dem derzeit 35 aktive Ehrenamtliche und rund 120 fördernde Mitglieder zählen, informiert am Sonnabend, 12. Oktober, von 10 bis 13 Uhr über seine Arbeit vor der Buchhandlung Böhnert im CCL – am Welthospiztag mit dem Motto #buntesehrenamthospiz.

Einen Tag später, am Sonntag, 13. Oktober, ist in der St.-Pauluskirche ein Benefizkonzert zugunsten des Hospizvereins geplant. Ab 16 Uhr spielen das Trio con brio bestehend aus Helen Rickert, Karl Ludwig Schmidt und Dieter Klaus Peise sowie das Trio Isetta, zu dem Hanno Scheibelhut, Dirk Fehlauer und Elke Janßen-Sachs gehören, an der Hindenburgstraße 85. Der Eintritt ist frei, die Besucher werden um eine Spende gebeten.

Über das diesjährige Lichterfest informiert der Hospizverein, den es seit 1992 in der Stadt gibt, am Sonnabend, 2. November, von 10 bis 13 Uhr an einem Stand im CCL. Am Donnerstag, 7. November, um 18 Uhr sind Interessierte in den Räumen des Vereins an der Walsroder Straße 65 willkommen. An diesem Abend beginnt eine Informationsveranstaltung für den Vorbereitungskurs für die Hospizarbeit, der im kommenden Jahr startet.

Der Verein betreut jedes Jahr zwischen 35 und 45 Menschen, die im Sterben liegen und schwerstkrank sind, berichtet Koordinatorin Michaela Gerhartz. Weitere Informationen erhalten Interessierte im Internet auf www.hospiz-langenhagen.de oder unter Telefon (05 11) 9 40 21 22.