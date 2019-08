Langenhagen

Zum bereits dritten Mal schwingen sich Mitglieder der beiden befreundeten Lions Clubs Wilhelm Busch aus Hannover und Langenhagen auf die Fahrradsättel. Die Tour startet am Sonntag, 8. September, um 11 Uhr vom Gelände des Sportclubs Langenhagen an der Leibnizstraße aus. Dort sehen die Teilnehmer der drei 25, 50 und 75 Kilometer langen Touren nach Rückkehr auch die Zielflagge. Die Strecken gelten von gemütlich über sportlich bis anspruchsvoll. Voranmeldungen sind per E-Mail an Beneflitztour19@web.de möglich. Nach Beendigung der jeweiligen Tour werden Kaffee, Kuchen, Bratwurst und Getränke angeboten.

Mit dieser sogenannten Beneflitz-Tour wird in diesem Jahr der Verein Bio-Brotbox unterstützt. Diese Initiative rund um Andreas Pralle packt für 12.500 ABC-Schützen in der Region Hannover eine gesunde Brotbox. Sie beinhaltet eine Scheibe Sonnenblumenbrot, einen Apfel, eine Möhre, einen Brotaufstrich Tomate-Basilikum, einen Kokos-Riegel, einen Kräuter-Teebeutel sowie einen Gutschein für den Zoo Hannover. Im vergangenen Jahr war noch die Wasserwelt Langenhagen mit im Boot, berichtet Pralle jetzt. Doch diese habe sich in diesem Jahr auf Nachfrage nicht zurückgemeldet.

Am Sonntag, 1. September, wird Pralle wieder bei der großen Packaktion noch einmal kräftig die Werbetrommel für das sportliche Event eine Woche später rühren. 200 Helfer sind dann in Pralles Betrieb am Frankenring in Godshorn im Einsatz. Einen Tag später ist dann die offizielle Übergabe, bei der unter anderem Biobox-Botschafterin Bettina Wulff und sowie Eike Korsen und Sven-Sören Christophersen vom Kooperationspartner der „Recken“, der Handball-Bundesligamannschaft der TSV Hannover-Burgdorf, mit von der Partie sind.

