Langenhagen

Alle Interessierten aus Langenhagen können die Sitzungen des Rates der Stadt künftig live im Internet verfolgen – erstmals vermutlich die übernächste Sitzung am Montag, 28. März. So können die Bürgerinnen und Bürger bequem von der heimischen Couch aus aus erster Hand erfahren, welche Vorschläge die Stadtverwaltung der Politik unterbreitet, wie die Fraktionen und Einzelratsmitglieder über bestimmte Themen debattieren und zu welcher Entscheidung sie am Ende kommen.

Rund zwei Jahre nach Beginn der Corona-Pandemie hat der Langenhagener Rat nun den Weg frei gemacht für öffentliche Übertragungen per Livestream. Das bürgerfreundliche Internetstreaming soll auch beibehalten werden, wenn die Pandemie vorüber ist. Ebenfalls beschlossen haben die Politiker die Übertragung per Videokonferenz. Dies soll allerdings nur vorübergehend angeboten werden – und zwar so lange, wie die Sitzungen hybrid, also gemischt digital und in Präsenz, über die Bühne gehen. Den zeitlichen Rahmen dafür hat der Rat gerade bis zum 6. Juni verlängert.

Linken-Ratsmitglied hat Erfolg im dritten Anlauf

Ratsmitglied Felicitas Weck (Die Linke) fordert bereits seit Jahren ein Livestreaming der Ratssitzungen. Sie sieht dadurch die Transparenz der politischen Arbeit erhöht. Zudem, so ihr Argument, könnten dann auch Bürgerinnen und Bürger bei Sitzungen dabei sein, denen dies aus Sorge vor einer Infektion zuletzt nicht möglich war. In Teilen digital sind die Ratssitzungen schon, allerdings nicht für interessierte Einwohnerinnen und Einwohner. Diese müssen in den Sitzungsraum kommen, während Politiker und Verwaltungsmitarbeiter wählen können, ob sie der Sitzung in Präsenz oder digital – und ohne Angst vor Ansteckung – von zu Hause aus beiwohnen wollen.

Mit zwei entsprechenden Anträgen in der vergangenen Ratsperiode war Weck gescheitert. Nun hat der im September neu gewählte Rat zwar auch nicht dem mittlerweile dritten Weck-Antrag zugestimmt, aber einem Verwaltungsvorschlag auf dieser Basis – und zwar einstimmig. „Die sogenannte Medienöffentlichkeit von öffentlichen Sitzungen der Vertretungen hat in den letzten Jahren in der kommunalen Praxis an Bedeutung gewonnen. Die Beratungen und Entscheidungen der kommunalen Vertretungen treffen auf gesteigertes Interesse der Öffentlichkeit“, heißt es in der entsprechenden Beschlussdrucksache zur notwendigen Änderung der Hauptsatzung des Rates.

Wer als Bürger eine Ratssitzung verfolgen möchte, muss bislang in den Sitzungssaal kommen. Künftig ist das nicht mehr der Fall. Quelle: Frank Walter

Für Tim Julian Wook (SPD) scheint die Drucksache ein wenig aus der Zeit gefallen zu sein. „Wir tagen schon lange digital, aber die Bürger müssen in Präsenz erscheinen“, monierte er in der Ratssitzung die Ungleichbehandlung. Und Domenic Veltrup (CDU) gab zu, warum man jetzt für das Vorhaben stimmen werde: „Die Pandemie hat uns ein klein wenig geschubst.“

Die Einwohnerfragestunde wird beim Livestream ausgeklammert

Keine Mehrheit fand sich in der Abstimmung hingegen für den Vorschlag der Liberalen Gruppe, Bürger einzeln zu fragen, ob deren Redebeiträge in der Einwohnerfragestunde ebenfalls Bestandteil des Livestreams werden sollen oder nicht. Stattdessen unterbleibt die Ton- und Bildübertragung während der Fragestunde komplett.

Ebenfalls nicht beschlossen wurde die vorgeschlagene Variante, die gestreamten Aufnahmen anschließend auch noch auf sieben Tage befristet auf der Internetseite der Stadt Langenhagen zum Abruf bereitzustellen. So hätten auch Bürger, die zum Zeitpunkt eines Livestreams verhindert sind, noch eine volle Woche Zeit gehabt, die Beratungen des Rates nachzuvollziehen.

Ortsräte können als Videokonferenz tagen

Auf Antrag der SPD-Fraktion hat der Rat zudem entschieden, dass die Ortsräte künftig auch rein digital per Videokonferenz tagen können. Die Stadtverwaltung soll dafür „sehr kurzfristig“ die Möglichkeiten schaffen. Prüfen soll sie zudem, ob sich Sitzungen der Ortsräte und Ratsausschüsse auch hybrid organisieren lassen – also gemischt digital und in Präsenz, wie der Rat dies bereits seit Längerem gewohnt ist.

Von Frank Walter