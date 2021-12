Schulenburg

Schulenburg setzt den Schlusspunkt: Nach Engelbostel, Kaltenweide, Krähenwinkel und Godshorn hat nun der letzte Langenhagener Ortsrat seine konstituierende Sitzung nach der Wahl im September abgehalten und einen neuen Bürgermeister gewählt. Das Gremium votierte wie zuvor erwartet für Lutz Döpke (CDU), der damit Nachfolger seines Parteikollegen Dietmar Grundey ist. Ebenso wie Döpke erhielt auch Friedhelm Grote (SPD) als stellvertretender Ortsbürgermeister alle Stimmen. Er hatte diese Funktion auch schon in der vorherigen Legislaturperiode inne.

Lutz Döpke (CDU) sitzt seit 1994 im Schulenburger Ortsrat. Quelle: CDU

Außer Döpke und Grote haben Christian Kaufmann, Robin Papperitz, Birte Auf dem Berge (alle CDU) sowie Barbara Daum (Grüne) und Klaus Gerson (SPD) einen Sitz im Ortsrat. Nicht mehr dabei sind Fadil Duran (SPD), Thorsten Möller (CDU) und Hella Dosdall (CDU). Möller gehörte dem Gremium seit 20 Jahre an, Dosdall war inklusive einer fünfjährigen Pause seit 1997 dabei. Bei der Kommunalwahl im September errangen die Grünen einen Sitz und knöpften der SPD einen ab. Die CDU hat wie bisher vier Mitglieder im Gremium – und damit die absolute Mehrheit.

Döpke möchte Urgestein Grundey im Januar verabschieden

Döpke tritt das Erbe eines Schulenburger Urgesteins an. Grundey saß seit 1981 im Ortsrat, seit 2006 war er Ortsbürgermeister. Bei der konstituierenden Sitzung konnte er nicht dabei sein. „Seine offizielle Verabschiedung holen wir im Januar nach. Das hat er sich verdient, er bekommt ja auch noch ein Präsent“, sagte Döpke und fügte mit einem Augenzwinkern hinzu: „Außerdem muss er ja auch mal einen ausgeben.“

„Ich werde meinen eigenen Stil finden“

Seit der Gebietsreform 1974 hatte Schulenburg vor Döpke und Grundey erst zwei Ortsbürgermeister: Fritz-Otto Grebowicz (SPD) und Christa Röder (CDU). „Alle haben große Fußstapfen hinterlassen. Aber auch ich werde meinen eigenen Stil finden und diesem treu bleiben“, sagte Döpke, der schon seit 1994 Ortsratsmitglied ist. Seine Aufgabe sehe er darin, „Repräsentant zu sein und zwischen Verwaltung und den Menschen zu vermitteln. Große Macht hat man nicht.“

Ortsbürgermeister wünscht stärkere Beachtung des „Westens“

Als Ziel gibt der neue Ortsbürgermeister aus, „dass wir im Westen der Stadt, und damit auch in Schulenburg, lauter werden müssen. Man hört uns einfach nicht“, sagte der 52-Jährige. Döpke wünsche sich „eine gewisse Streitkultur, die ich mir insgesamt von unserem Ortsrat erhoffe“. Dazu zähle nicht nur der Themenklassiker, die Verkehrssituation rund um die Kreuzung der Hannoverschen mit der Langenhagener Straße.

„Die Dynamik in Langenhagen ist enorm. In der Kernstadt werden zwei neue Schulen gebaut, und bei uns im Westen gibt es mit dem Anbau an die Grundschule nur die kleine Nummer für die Menschen in Engelbostel und Schulenburg“, sagte der Betriebsleiter einer Spedition. Döpke erwähnte noch ein weiteres Thema, bei dem sich die westlichen Ortsteile schon seit Jahren vernachlässigt und sogar hintergangen fühlen: „Von einer neuen Sporthalle brauchen wir gar nicht reden. Auch die gibt es nur woanders.“

Von Stephan Hartung