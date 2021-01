Engelbostel

Der MTV Engelbostel-Schulenburg trauert um seinen ehemaligen Vorsitzenden. Dieter Schneemann verstarb, wie erst jetzt bekannt wurde, in der vorvergangenen Woche im Alter von 80 Jahren.

Schneemann stand dem Verein als Chef von 1987 bis 1995 vor. Als er damals sein Amt von Günter Seidel übernahm, gingen bereits sieben Jahre als Sportwart der Tennisabteilung voraus. Für diese Abteilung, die früher noch Sparte hieß, trat er als Mitbegründer auf. Unter seiner Regie entstand die Flutlichtanlage für die Tennisplätze, außerdem legte er sein Herzblut in den Bau eines Mehrzweckraums – wie weitsichtig dies war, ist heute zu sehen. Aufgrund knapp bemessener Hallenzeiten benötigt der MTV exakt diesen Mehrzweckraum und lastet ihn voll aus.

Anzeige

Bekanntes Gesicht in Langenhagen

Der Verein verlieh Schneemann im Jahr 2009 die Ehrenmitgliedschaft. Bis zuletzt zeigte er starkes Interesse an seinem Verein, schaute oft bei sportlichen Wettkämpfen oder Veranstaltungen vorbei – und wenn nicht, dann erkundigte er sich nach den Ergebnissen der MTV-Teams im Fußball, Tennis oder Tischtennis.

Außerhalb des MTV war Schneemann ein bekanntes Gesicht in Langenhagen: Der promovierte Mediziner arbeitete als Kieferorthopäde. Wer in den 1970er Jahren geboren wurde und in Langenhagen oder den Ortsteilen lebte, saß vermutlich bei ihm auf dem Behandlungsstuhl in seiner Praxis an der Karl-Kellner-Straße – einst eine von nur zwei Fachpraxen dieser Art in der Stadt.

Schneemann starb nach kurzer schwerer Krankheit. Er hinterlässt Frau Hildrun und seine Söhne Axel und Ingo. „Wir werden Dieter in guter Erinnerung behalten. Er hat viel auf den Weg gebracht und den MTV immer mit großem Herzen unterstützt. Wir verlieren ein stets positiv gestimmtes Vereinsmitglied“, sagt Regina Reimers-Schlichte aus dem aktuellen Vorstandsteam, die Schneemann zu dessen 80. Geburtstag im November noch besucht hatte.

Von Stephan Hartung