Langenhagen

Bereits seit geraumer Zeit gibt es in Teilen der Langenhagener Politik den Wunsch, Sitzungen in digitaler Form abzuhalten. Doch das ist bislang immer abgelehnt worden – auch mit Blick auf die daraus resultierenden Kosten. Linken-Ratsfrau Felicitas Weck hatte mehrfach dafür geworben, dass durch die Digitalübertragung einerseits kommunale Demokratie und andererseits die Verantwortung für die eigene Gesundheit und die der Mitmenschen garantiert werden könne – speziell während der Corona-Pandemie.

Nun unternehmen die Sozialdemokraten einen neuerlichen Anlauf. So fordert die SPD-Fraktion von der Stadtverwaltung, in Ortsräten und Ausschüssen für eine entsprechende technische Ausstattung zu sorgen, damit die Sitzungen in hybrider sowie rein digitaler Form abgehalten werden können. Dabei soll es auch den Bürgerinnen und Bürgern möglich werden, digital den Sitzungen zu folgen.

Langenhagens SPD-Fraktionschef Köhler: Präsenzsitzungen derzeit nicht verantwortbar

„Zwei Jahre hat uns nun die Pandemie fest im Griff, und die Steigerung der Inzidenzzahlen zwingt uns, auf Treffen weitestgehend zu verzichten“, hebt SPD-Fraktionschef Marc Köhler hervor. Das gelte auch für die Politik. „Die digitalen Sitzungen funktionieren im Stadtrat und den Ausschüssen schon sehr gut, doch dies muss nun auch in für die Ortschaften möglich sein“, fordert er. Deshalb sei ein Festhalten an Präsenzsitzungen „derzeit verantwortungsbewusst nicht vertretbar“. Daher müsste die Verwaltung hier nun handeln, betont Köhler.

Die beiden SPD-Ortsbürgermeister Wolfgang Langrehr aus Kaltenweide und Tim Julian Wook aus Godshorn begrüßen den Vorstoß. „Die Digitalisierung darf nicht an den Ortsgrenzen in Langenhagen Stopp machen“, fordert Langrehr. Es fehle bisher an Ausstattung mit WLAN, Technik und rechtlichen Vorgaben. Andere Kommunen seien da bereits viel weiter, moniert er.

Digitale Technik auch für Langenhagener Ortsräte?

„Auch nach der Pandemie werden digitale Sitzungen nicht mehr wegzudenken sein“, ergänzt Wook. Es sei richtig und wichtig, jetzt die Weichen auch in den Ortschaften zu schaffen. „Das schafft neue Möglichkeiten der Teilhabe an unseren demokratischen Prozessen für die Bevölkerung“, ist sich der Co-Vorsitzende der Langenhagener SPD sicher.

Die Stadtverwaltung hat indes leichte Bedenken – auch wegen der anfallenden Kosten. „In den Ortschaften ist die Umsetzung hybrider Sitzungen mit erheblichem technischen und finanziellen Aufwand möglich“, teilt dazu auf Anfrage Bürgermeister Mirko Heuer mit. Außer dem Kauf der notwendigen Technik in Höhe von etwa 4000 Euro pro Ortsrat entstünden zusätzliche monatliche Kosten für mobile Router, bis der WLAN-Ausbau etwa in Dorfgemeinschaftshäusern abgeschlossen sei.

Der Rat der Stadt Langenhagen tagt seit Februar 2021 in einer hybriden Variante im Theatersaal. Doch Bürger dürfen aktuell nicht digital bei der Sitzung dabeisein. Quelle: Sebastian Stein (Archiv)

WLAN-Ausbau in Langenhagener Kitas und Schulen hat Priorität

Doch das dauert wohl noch. Denn aktuell baut Heuers Angaben zufolge der entsprechende Anbieter die Kitas und Schulen mit WLAN aus, da diese eine höhere Priorität genießen. Derzeit werde geprüft, wie die Räume für Ortsratssitzungen mobil mit Internet versorgt werden können. Dann könnten dort auch hybride Sitzungen angeboten werden. Dazu müsse aber noch Übertragungstechnik angeschafft werden, heißt es vom Bürgermeister.

Theoretisch sind rein digitale Sitzungen aber bereits jetzt möglich, sofern es allen Ortsrats- und Ausschussmitgliedern technisch möglich ist, per Videokonferenztechnik an der Sitzung teilzunehmen – und das auch wollen, betont Heuer. Letztlich hänge es von jedem einzelnen Mandatsträger ab, „wenn es um die Frage der technischen Möglichkeiten rein digitaler Sitzungen geht“, gibt sich der Verwaltungschef skeptisch.

„Unabhängig davon führt die Verwaltung bereits seit langem alle Rats- und Ausschusssitzungen in hybrider Form durch.“ Für den Bürgermeister und die gesamte Verwaltung sei es wichtig, aktuell Begegnungen in Präsenz so gering und selten wie möglich zu halten. „Insofern sind digitale oder zumindest hybride Sitzungen ein rechtlich zulässiges und in Zeiten steigender Inzidenzen geeignetes Mittel, um die Ausbreitung des Virus nicht zu unterstützen.“

Auch Langenhagener Öffentlichkeit digital einbinden in politische Sitzungen

Darüber hinaus wird nach einer Lösung gesucht, wie die Öffentlichkeit an digitalen Sitzungen teilnehmen kann. Doch dafür braucht es Beschlüsse des jeweiligen Ortsrates und der anderen Gremien, wie es Paragraf 182 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes vorsieht. Doch Heuer gibt auch zu bedenken, dass die jeweilige Sitzungsleitung die Software der Videokonferenz im Blick behalten muss – er spricht von „organisatorischer Belastbarkeit“. Je mehr Teilnehmer, um so unübersichtlicher werde es. „An die maximale Zahl müsste man sich wohl herantasten“, meint Heuer. Nach seinem Dafürhalten könnte gegebenenfalls mit zehn bis 20 Gästen gestartet werden, je nach Größe des jeweiligen Gremiums.

Der Hannover-Newsletter der HAZ Mit dem HAZ Hannover-Update erhalten Sie jeden Morgen gegen 6 Uhr alles Wichtige aus der Landeshauptstadt und der Region Hannover per E-Mail in Ihrem Postfach – ausgewählt von Ihrer HAZ-Redaktion. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Eins ist Heuer aber wichtig zu betonen: Zwar würden manche Kommunen aktuell andere oder einfachere Lösungen anbieten, wie etwa die Städte Braunschweig und Wolfsburg. Doch dabei sollte einmal hinterfragt werden, unter welchen „politischen Rahmenbedingungen“ dieses erfolgt. Teils würde die Sonderregelungen für epidemische Lagen genutzt, „selbst wenn das zu gesetzlich ausdrücklich zugelassenen Einschränkungen der Mandatsausübung führt“. Dabei würden etwa Kompetenzen vom Rat auf den Verwaltungsausschuss übertragen, um nur ein kleines Gremium tagen lassen zu müssen. Auch würden Angelegenheiten des Rates im sogenannten Umlaufverfahren beschlossen oder lediglich die Ortsbürgermeisterinnen und – bürgermeister angehört, anstelle des gesamten jeweiligen Ortsrates. Letztlich komme es bei den politischen Vertretern darauf an, was sie gemeinschaftlich akzeptierten und nützen würden.

Von Sven Warnecke