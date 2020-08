Krähenwinkel

Um halb zehn war an diesem Morgen schon einiges los am idyllischen Waldsee in Krähenwinkel. Ein Baggerboot wurde dort zur Attraktion für Passanten. „Das ist auf jeden Fall ein Unikat“, sagte Stephanie Koll, Beauftragte für Stadtgrün und Friedhöfe in der Langenhagener Verwaltung, über das besondere Gefährt auf dem Wasser. Mit diesem kürzte der Experte für Gewässerschutz und Aquakultur, Klaus-Stephan Schunke, die Pflanzen unter Wasser. Das Grün war in der Vergangenheit stark gewachsen und hatte zu mehreren Beschwerden von Schwimmern und DLRG-Mitgliedern geführt.

Eigentlich sind Pflanzen im Gewässer nicht schlimm – im Gegenteil: Sie stehen für gute Wasserqualität. Doch Badegäste hatten den zugewucherten See beklagt. Deshalb rückte jetzt das Mähboot im Auftrag der Stadt an.

Zur Galerie Ein Baggerboot auf dem Waldsee in Langenhagen: Das Spezialgerät mäht die stark wuchernden Wasserpflanzen in dem Gewässer.

Viele Pflanzen direkt am Nichtschwimmerbereich

Die Pflanzen in dem beliebten Krähenwinkeler Gewässer sind zum ersten Mal gekürzt worden. Während der sogenannten Sternchenfahrt ist Schunke mit dem Boot einmal quer über den See gefahren und hat dabei einmal jede Ecke angepeilt. So wollte der Experte die Stellen finden, an denen die meisten Wasserpflanzen gewachsen sind. Mit einem breiten, gelben Rechen am Bagger durchkämmte er den See. Nach den ersten zwei Ecken war sein Zwischenfazit noch: keine Algen in Sicht. An dem Rechen hing kaum Grünzeug, und auch an der Wasseroberfläche waren keine Pflanzen zu sehen. „Normalerweise kommen die sofort hoch, wenn da was ist“, berichtete Schunke. Doch dann wurde er noch fündig: Direkt hinter dem Nichtschwimmerbereich kamen die ersten Pflanzenreste zum Vorschein. Koll zeigte sich sichtlich erleichtert, dass Schunke nicht umsonst den See abgraste. Nur wenige Minuten später war der Rechen voller Grün.

Schunke ist Experte für die sogenannte Mahd. Eigentlich ist er spezialisiert auf Kurparkteiche, aber auch der eine oder andere Kanal war schon dabei. So extrem, dass ganze Schiffe sich in den Pflanzen festfahren, ist es auf dem Waldsee noch nicht. Aber auch das sei schon vorgekommen, berichtete Schunke. Deutschlandweit und in den angrenzenden EU-Ländern reinigt er Gewässer. Der Waldsee habe mit 1,7 Hektar eine Standardgröße für einen See, sagte der Experte.

Auf 2,20 Meter Wassertiefe schneidet Schunke die Pflanzen zurück. Quelle: Leona Passgang

Muss die Mahd im Waldsee wiederholt werden?

Wie oft die Mahd wiederholt werden muss, steht noch nicht fest. „Ich habe gehört, wenn man einmal anfängt, hört man nie wieder auf“, sagte Koll. Sie könnte sich vorstellen, einmal pro Jahr ein Baggerboot durch den See zu schicken. Aber: „Die Leute kommen ja auch an den See, weil die Natur sie anspricht. Wer im See schwimmt, der muss mit Pflanzen und Tieren rechnen“, sagte Stadtsprecherin Juliane Stahl. Die Arbeiten der Fachfirma kosten die Stadt voraussichtlich etwa 3000 Euro.

Auf 2,20 Meter Wassertiefe sind die Pflanzen jetzt erst einmal gekürzt. An der tiefsten Stelle sei der See etwa vier bis fünf Meter tief, sagte Koll. Das Wetter spiele eine große Rolle bei der Dauer des Einsatzes. „Bei Flaute bleibt alles auf der Oberfläche liegen. Am besten wäre es, wenn der Wind alles in eine Ecke treibt“, sagte Schunke. Sonst müsse er alles mit dem Rechen aus dem Wasser ziehen.

Stadt: Wasserpflanzen im Silbersee bleiben Auch im Silbersee wachsen Pflanzen unterhalb der Wasseroberfläche. Doch die Verwaltung will diese – anders als im Waldsee – vorerst nicht beschneiden lassen. Dies hatte die Stadt bereits kurz nach dem tödlichen Badeunfall im Juli angekündigt. „Die beiden Badeseen verfügen über unterschiedlich große Wasserflächen. Der Silbersee ist im Vergleich zum Waldsee groß“, sagt Stadtsprecherin Juliane Stahl. Im Silbersee fänden die Schwimmer ausreichend Raum, um den Pflanzen auszuweichen. Dies sei im Waldsee anders gewesen. Badegäste hätten dort nach Angaben der Stadt zuletzt nur noch begrenzten Platz im Wasser gehabt. Lesen Sie auch: Tödlicher Badeunfall durch Schlingpflanzen? DLRG macht Selbstversuch am Silbersee Nach dem Unglück am Silbersee, bei dem ein Mann einem in Not geratenen Schwimmer half und dabei selbst unterging, hatte sich eine Diskussion über den dortigen Pflanzenbewuchs entfacht. Immer wieder stand die Frage im Raum, ob die Pflanzen, in denen sich Badegäste verheddern, die Ursache für den Unfall gewesen sein könnten. Rettungsschwimmer der DLRG machten deshalb einen Selbsttest und zeigten, dass die Pflanzen weder nach Badegästen schnappen, noch die Schwimmer unter die Wasseroberfläche ziehen.

Von Leona Passgang