Am frühen Sonntagmorgen gegen 4.45 Uhr haben drei junge Männer im Bereich des Langenhagener Stadtbahnhofes einen Taxifahrer angegriffen. Nach einem Streit schlug einer der Täter dem 37-Jährigen ins Gesicht. Als er in Folge dessen am Boden lag, sprühte ihm eine der drei Personen zusätzlich Pfefferspray ins Gesicht. Der Taxifahrer erlitt neben einer Augenreizung einen Cut unter dem linken Auge. Nach bisherigen Erkenntnissen sind die Täter der Polizei bekannt.

Junge Männer ohne Mund-Nasen-Schutz reagieren aggressiv

Die Beamten kontrollierten nämlich kurz zuvor drei junge Männer im Alter von 21 und 20 Jahren am Bahnsteig des Stadtbahnhofes, weil sie keinen Mund-Nasen-Schutz trugen. Nach Angaben der Polizei waren sie alkoholisiert und reagierten verbal aggressiv bei der Personalienfeststellung. Nach der Kontrolle leiteten die Beamten ein Ordnungswidrigkeitsverfahren nach dem Infektionsschutzgesetz ein und entließen die Männer noch vor Ort. Später erklärte der Taxifahrer, es habe sich um dieselben drei Männer gehandelt, die ihn attackiert hätten.

Polizei trifft nur noch einen mutmaßlichen Täter an

Vor Ort konnte die Polizei aber nur noch eine der drei Personen antreffen. Der 21-Jährige hatte einen Alkoholwert von 1,3 Promille. Nach der Kontrolle wurde der Mann wieder von der Polizei entlassen. Gegen alle drei mutmaßlichen Täter läuft nun ein Ermittlungsverfahren.

