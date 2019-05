Langenhagen

Die Polizei hat am Mittwochnachmittag zwei Ladendiebe in unmittelbarer Nähe des Tatorts geschnappt. Zuvor hatten die Täter drei Paar Schuhe aus einem Geschäft an der Erich-Ollenhauer-Straße in Langenhagen gestohlen.

Nach Auskunft von Polizeisprecher Patrick Götze wurden die 19 und 23 Jahre alten Hannoveraner bei dem Diebstahl um 17.45 Uhr von Zeugen beobachtet. Bei der sofort eingeleiteten Fahndung konnten die Beamten die beiden Täter im Bereich des Silbersees ausfindig machen. Da nach Angaben Götzes eine Verfolgung mit dem Streifenwagen nicht möglich war, fuhr ein Polizist mit einem Fahrrad von einer vorbeikommenden Passantin hinter den Männern her. Der Beamte holte die Hannoveraner ein. Diese ließen sich widerstandslos festnehmen. Die Schuhe sowie das Fahrrad wurden an die Eigentümer zurückgegeben, so der Polizeisprecher. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden die beiden Männer wieder entlassen.

Von Julia Gödde-Polley