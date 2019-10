Langenhagen

Polizisten haben bei einer Wohnungskontrolle in Wiesenau mehrere Gramm Marihuana beschlagnahmt. Die Beamten waren am Sonntag um 13 Uhr ursprünglich wegen anderer Ermittlungen in dem Haus an der Freiligrathstraße. Bereits im Treppenhaus stellten sie Marihuana-Geruch fest. Zunächst öffnete niemand die Wohnungstür, obwohl die Polizisten Geräusche hörten. Dann öffnete doch ein Mann und händigte den Polizisten unvermittelt 4,5 Gramm der Droge aus. Bei der anschließenden Durchsuchung, der der Mann zustimmte, fanden die Beamten keine weiteren Betäubungsmittel.

Wieder im Treppenhaus fanden die Polizisten ein Handtuch am Treppengeländer. Dieses hatte die Nachbarin auf ihrem Balkon gefunden. Darin versteckt war ein Beutel mit 63 Gramm Marihuana. Die Beamten stellten diesen sicher. Vermutlich hatte der Beschuldigte die Tüte zuvor weggeworfen.

Alle Polizei- und Feuerwehrmeldungen aus Langenhagen finden Sie im Polizeiticker.

Von Julia Gödde-Polley