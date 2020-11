Langenhagen

Weil er sich nach Polizeiangaben unwohl fühlte, hat ein 67 Jahre alter Mann in Langenhagen am Sonntag gegen 17.35 Uhr den Notruf gewählt und einen Krankenwagen zu seiner Wohnung an die Freiligrathstaße im Stadtteil Wiesenau gerufen.

Wie Oliver Bunke, Leiter des Kriminal- und Ermittlungsdienstes, am Montag berichtet, passte dem Erkrankten aber dann plötzlich die Hilfe des Rettungsdienstes nicht mehr. Der Mann boxte daraufhin einem Sanitäter in den Magen und verletzte ihn dabei leicht. Die Rettungskräfte riefen schließlich gegen 18 Uhr die Polizei, die den vermeintlich Kranken einem Alkohol-Schnelltest unterzogen. Der Alkomat ergab einen Wert von 2,24 Promille – möglicherweise auch die Ursache für das plötzliche Unwohlsein bei dem 67-Jährigen.

Anzeige

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen durfte der Mann zu Hause bleiben. Eine Anzeige wegen Körperverletzung gab es indes obendrauf.

Von Sven Warnecke