Langenhagen

Ein 42-Jähriger hat aus dem Lidl-Markt am Straßburger Platz Lebensmittel im Wert von 23,59 Euro geklaut. Nach Mitteilung der Polizei hielt sich der Täter am Montagmittag in dem Geschäft auf. Offenbar versteckte er die Ware in seinem Rucksack und passierte den Kassenbereich, ohne zu bezahlen. Weit kam er allerdings nicht. Mitarbeiter des Marktes hatten ihn beim Stehlen beobachtet und die Polizei alarmiert. Diese nahm den Mann noch vor Ort fest.

Täter soll schnell vor Gericht

Weil er keinen festen Wohnsitz in Deutschland hat, erwartet den Täter nun ein sogenanntes beschleunigtes Verfahren. Diese besondere Form des Strafverfahrens wird bei Taten mit einfacher Beweislage verwendet, um die Verhandlung zu beschleunigen. Die höchstmögliche Strafe beim beschleunigten Verfahren ist eine Freiheitsstrafe von einem Jahr.

Von Thea Schmidt