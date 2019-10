Langenhagen

Wie sehr sich der Blick auf die Nebenkosten lohnt, zeigt jetzt ein sogar für die Polizei kurioser Fall: In einem Mehrfamilienhaus in Langenhagen wird ein 39-jähriger Bewohner der „Entziehung elektrischer Energie“ beschuldigt. So nennt das Strafgesetzbuch den vorliegenden Tatbestand, der im Bereich des Diebstah...