Die Volkshochschule Langenhagen lädt für Freitag, 1. April, um 18 Uhr zu einem Uganda-Vortrag des Berufsfotografen Martin Mirbizaval ein. Mirbizaval ist Mitglied des Vereins Kuyamba und spricht im VHS-Treffpunkt über seine Reisen nach Uganda sowie die Wirkkraft von Bildern in der Vereinsarbeit. In seinem Fotovortrag „Bilder als Universalsprache – Beispiele aus Uganda“ soll vor allem die Region Nkuringo im Südwesten Ugandas gezeigt werden, die an ein Naturschutzgebiet grenzt, in dem seltene Berggorillas leben.

An den Vortrag schließt sich am 29. und 30. April ein Treffen für Vereine und Hilfsorganisationen an, die sich mit Projekten im sogenannten Globalen Süden, also den Entwicklungs- und Schwellenländern, beschäftigen. Dabei sollen in Form eines Best-Practice-Barcamps in offenen Workshops Erfahrungen ausgetauscht werden, etwa zu einem Ausbildungszentrum und über Partnerschaften auf Augenhöhe, Monitoring und Evaluation von Projekten. Auch eigene Themen können eingebracht werden. Die Teilnehmenden sollen dadurch neue Impulse erhalten und ihre Zusammenarbeit ausbauen. Es können Ehrenamtliche und Hauptamtliche teilnehmen, die sich in Bildungsinitiativen und Projekten im sozialen Bereich oder Gesundheitswesen engagieren.

Anmeldungen zu den kostenfreien Veranstaltungen sind unter Telefon (05 11) 73 07 97 05, per E-Mail an eskera@vhs-langenhagen.de und auf der Internetseite www.vhs-langenhagen.de möglich.