Schulenburg/Engelbostel

Die Martinskirchengemeinde Engelbostel-Schulenburg führt ihren neuen Vikar am Sonntag, 1. November, ab 18 Uhr in einem Abendgottesdienst ein. Hendrik Hundertmark beginnt damit seine Ausbildung zum Pastor. „Eigentlich hatten wir das schon vor ein paar Wochen vor, aber da musste ich leider in Quarantäne“, sagt Pastor Rainer Müller-Jödicke.

Hubertusmesse ist abgesagt

Der Abendgottesdienst sollte ursprünglich als Hubertusmesse gestaltet werden. Der Langenhagener Hegering hat aber seine Beteiligung wegen der Pandemie abgesagt. Den Gottesdienst wird auch Karlotta Hamburg mitgestalten, die zurzeit ein Schulpraktikum in der Kirchengemeinde absolviert.

Von Katerina Jarolim-Vormeier