Engelbostel/Schulenburg

Premiere in der Martinsgemeinde für Engelbostel und Schulenburg: Die Kirchengemeinde bietet für Sonntag, 28. Februar, ab 17 Uhr erstmals einen Jugendgottesdienst per Internet an. Bereits im ersten Lockdown hatte die Gemeinde begonnen, Videoandachten zu senden. Nun werden auch Teile des Sonntagsgottesdienstes mitgeschnitten und anschließend auf Facebook geteilt.

Den Zugangslink veröffentlicht die Martinsgemeinde auf ihrer Homepage www.martinskirchengemeinde.de, er kann von Smartphone, Tablet oder PC aus genutzt werden. Teilnehmer benötigen die Zoom-App, die kostenlos heruntergeladen werden kann.

Diakon und Jugendliche gestalten Gottesdienst

„Eigentlich wollten wir den lange terminierten Gottesdienst mit einer Handvoll Jugendlichen in der Kirche für die Gemeinde gestalten, per Video aufnehmen und später ausstrahlen“, sagt Diakon Merlin Langrehr. Er erzählt, dass sich dann aber auch Konfirmanden beteiligen und sogar einzelne aus Nachbargemeinden mitmachen wollten. „Vor allem wollen die Jugendlichen nicht ein Video anschauen, sondern aktiv den Gottesdienst mitgestalten“, sagt der Diakon erfreut und bereitet nun mit den Teenagern Gebete und Lesungen vor.

Von Katerina Jarolim-Vormeier