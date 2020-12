Engelbostel-Schulenburg

Pünktlich zum ersten Advent hat der Weihnachtsbaum im Dorf gestanden: „Der größte Weihnachtsbaum in Engelbostel wird auch in dieser Adventszeit wieder leuchten“, sagt Pastor Rainer Müller-Jödicke von der evangelischen Martinskirchengemeinde Engelbostel-Schulenburg. Michael Haster, der örtliche Gebäudereiniger, schmückte auch in diesem Jahr mit Hilfe eines Steigers die Tanne vor dem Pfarrhaus an der Kirchstraße.

Ortsbürgermeisterin stiftet Tanne aus eigenem Garten

Die geschmückte Tanne leuchtet auch in diesem Jahr wieder von der Abenddämmerung bis in die Morgenstunden. „Auch für unsere Martinskirche haben wir schon einen Baum gefunden“, erzählt Müller-Jödicke. Die Engelbosteler Ortsbürgermeisterin Bettina Auras werde eine Tanne aus ihrem Garten stiften, sagt der Pastor. Er hofft, dass die fünf Gottesdienste am 24. Dezember wie geplant stattfinden dürfen.

„Wir wollen am Heiligen Abend alle anderthalb Stunden fünf halbstündige Gottesdienste mit jeweils 100 Personen in der Kirche feiern“, sagt er. Die Gesamtsituation sei allerdings noch unsicher. Die Gemeinde hofft, dass sie zu Heiligabend vier der Nachmittagsgottesdienste zusätzlich per Leinwand auf der Kirchwiese übertragen kann, auch dort dürften pro Gottesdienst bis zu 100 Menschen teilnehmen.

Onlineanmeldung zu den Weihnachtsgottesdiensten notwendig

„In diesem Jahr rechne ich nicht wie sonst mit 1500 Besuchern, aber auch die möglichen 900 müssen sich verteilen können“, sagt der Pastor. Aufgrund der aktuellen Corona-Maßnahmen ist eine Anmeldung zu den Gottesdiensten notwendig. Ab Montag, 14. Dezember schaltet die Martinsgemeinde dazu die Internetseite martinskirche.gottesdienst-besuchen.de frei.

Alle Interessierten können sich über diese Seite eine Woche lang online anmelden. „Wer keinen Internetzugang hat, kann sich außerdem in der Woche nach dem dritten Advent täglich zwischen 10 und 11 Uhr im Kirchenbüro anmelden“, sagt Müller-Jödicke.

Von Leona Passgang