Engelbostel/Schulenburg

„In der Martinskirche zu Engelbostel finden über Ostern weiter Präsenzgottesdienste statt“, gab Pastor Rainer Müller-Jödicke nun nach einer Sondersitzung des Kirchenvorstands zu Beginn der Karwoche bekannt.

Am Gründonnerstag werden sich die Kirchentüren um 18 Uhr für einen Abendgottesdienst öffnen. Allerdings will die Kirchengemeinde nicht – wie sonst an dem Abend üblich – das Abendmahl feiern. Am Karfreitag findet der Gottesdienst ab 10 Uhr statt, zur Sterbestunde um 15 Uhr ist die Kirche für stille Gebete geöffnet. Diese Gottesdienste wie auch den am Ostersonntag ab 10 Uhr leitet Pastor Müller-Jödicke. Am Ostermontag beginnt ebenfalls um 10 Uhr ein Gottesdienst, dann predigt Prädikantin Jutta Köster. Am Sonntag nach Ostern, 11. April, wird ab 10 Uhr Lektor Eckart Jakob den Gottesdienst gestalten.

Die Gottesdienstteilnehmer sollen sich über die Homepage www.martinskirchengemeinde.de anmelden oder an der Kirchentür ihre Kontaktdaten hinterlassen. Alle müssen einen medizinischen Mundschutz tragen.

Von Frank Walter