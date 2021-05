Engelbostel

„Da sind die Engelbosteler natürlich sehr stolz drauf“, sagt Pastor Rainer Müller-Jödicke von der evangelisch-lutherischen Martinsgemeinde. Die Kirchengemeinde besteht in diesem Jahr seit mindestens 825 Jahren in Engelbostel und war lange Zeit die einzige Gemeinde in der Umgebung. Anlässlich des Jubiläums feierten die Gläubigen bei einem Klappstuhlgottesdienst am Pfingstsonntag jedoch nicht nur das Bestehen der Kirche, sondern auch die drei Glocken im Kirchturm.

Back to Church-Chorleiter Holger Kiesé hatte gemeinsam mit dem Chor und der Percussion Group Langenhagen ein aufwendiges Stück komponiert und eingeübt. Das Stück „Die drei Glocken der Martinskirche“ führten Chor und Band beim Jubiläumsgottesdienst auf. „Glocken sind ein akustisches Alleinstellungs- und Erkennungsmerkmal jeder Kirche. Der harmonische Dreiklang der Glocken verbindet Himmel und Erde“, erklärte Kiesé.

Glocke im Martinskirchturm ist die älteste Langenhagens

Der Martinskirchturm ist der älteste in Langenhagen und trägt die älteste Glocke der Stadt in seinem Turm. Seit 370 Jahren hängt die Glocke in dem Kirchturm und hat einen Durchmesser von 112 Zentimetern. Die beiden kleineren Glocken wurden 1956 geweiht und ersetzten ältere Glocken, die während des Zweiten Weltkriegs für die Rüstungsproduktion abgegeben werden mussten.

Kiesé band alle drei Glocken mit verschiedenen Rhythmen in das Stück ein. Der Chor erklärte dabei die Funktionen der Glocken. Die kleinste Glocke mit einem Durchmesser von 73 Zentimetern wird beispielsweise traditionell bei Taufen geläutet und ruft regelmäßig zum Gebet.

1196: Erste Schriftstücke weisen auf Martinskirchengemeinde hin

Der Brief eines Mindener Bischofs ist das erste historische Schriftstück, das einen Hinweis auf das Bestehen der Kirche gibt. In dem Brief geht es um die „Leute am Markt“, die sich über den weiten Weg zu der Kirche in Engelbostel beklagen. Im Jahr 1196 gründete Graf Konrad I. von Roden auf einer heute nicht mehr erkennbaren Leineinsel zwischen Garbsen und Hannover-Stöcken das Augustiner Kloster Sanktæ Mariæ in Werdere, dem heutigen Marienwerder. In diesem Zusammenhang wird auch die Kirchengemeinde aus Engelbostel erstmals erwähnt.

Die Martinskirchengemeinde feierte den Jubiläumsgottesdienst unter freiem Himmel. Gemeindemitglieder waren aufgefordert, ihre eigenen Klappstühle mitzubringen. Quelle: Leona Passgang

Das Gemeindehaus in Engelbostel sei die Mutterkirche vieler Gemeinden nördlich der Leine und könnte sogar die älteste Kirchengemeinde im nördlichen Gebiet der Stadt Hannover sein, sagte Müller-Jödicke. Mit der zunehmenden Besiedlung entstanden im Gemeindegebiet der Kirche über die Jahre immer mehr selbstständige Gemeinden und die Kirchengemeinde von Engelbostel verkleinerte sich.

„Mit unserem digitalen Angebot konnten wir im vergangenen Jahr neue Menschen erreichen“

Heute besteht die Kirchengemeinde aus den Langenhagener Ortschaften Schulenburg und Engelbostel. Das vergangene Jahr sei eine Herausforderung gewesen, sagt Müller-Jödicke. Außer den Weihnachtsgottesdiensten seien zwar der Großteil der Gottesdienste wie gewohnt veranstaltet worden, wenn auch als Livestream. Gleichzeitig nehme die Gemeinde viel mit: „Mit dem digitalen Angebot haben wir im vergangenen Jahr Menschen erreichen können, die sonst gar nicht gekommen wären. Das behalten wir mit Sicherheit bei“, sagt Müller-Jödicke.

Von Leona Passgang