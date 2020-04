Engelbostel

Die Martinskirchengemeinde Engelbostel-Schulenburg hat Doris Seemann in den Ruhestand verabschiedet. „23 Jahre lang war sie die gute Seele in unserem Kirchenbüro und hielt die Fäden in der Hand“, würdigt Kirchenvorsteherin Jutta Köster die langjährige Pfarramtssekretärin und zugleich Friedhofsverwalterin.

Die gelernte Industriekauffrau hatte 1997 im Büro des Pfarrhauses die Arbeit aufgenommen. Genau zu der Zeit, als ihre Söhne in die örtliche Grundschule gingen. „Im Büro ist es mir besonders wichtig gewesen, die Engelbosteler mit kompetenter Auskunft, Beratung und Organisation zu unterstützen“, sagt Seemann. An ihrem Schreibtisch sitzt mittlerweile Susanne Dosdall. Die Engelbostelerin hat sich im zurückliegenden halben Jahr von Seemann als Nachfolgerin einarbeiten lassen.

Anzeige

Lesen Sie auch

Weitere HAZ+ Artikel

Von Stephan Hartung