Engelbostel

Nicht zuletzt wegen der nötigen Klimawende gibt es diese Angebote des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs immer öfter: Lastenfahrräder, die sich Interessierte an verschiedenen Standorten in der Region kostenfrei ausleihen und damit unter Verzicht auf das Auto schweres Gepäck transportieren können. Bei diesem Trend geht auch die Martinskirchengemeinde Engelbostel-Schulenburg mit. Seit wenigen Wochen besitzt sie ein elektrisches Lastenfahrrad.

Strom vom benachbarten Gemeindemitglied

Die Idee dazu entstand schon im Jahr 2019. „Damals gab es ein Programm der Landeskirche, wonach jede Gemeinde eine Förderung von 1000 Euro für die elektrische Motorisierung erhalten kann“, berichtet Christian Frehrking, Vorsitzender des Kirchenvorstands, von dem die Initiative für das Fahrradprojekt in der Kirchengemeinde ausging. Nach internen Überlegungen kam man zum Ergebnis, dass solch ein Rad vor allem für Diakon Merlin Langrehr ideal wäre. Der Diakon sei häufig für die Jugendarbeit unterwegs und habe dabei viel Material dabei, sagt Frehrking. Wegen des Neubaugebiets in Schulenburg sind die Entfernungen für den Diakon, der am Gemeindehaus in Engelbostel startet, durchaus herausfordernd.

Nicht weit ist es hingegen vom Gemeindehaus bis zur Stromtankstelle. Den nötigen „Treibstoff“ erhält das elektrische Lastenfahrrad von Gemeindemitglied Alexander Dobbert, der nur einen Katzensprung von der Kirche entfernt wohnt. „Das ist so nah beieinander, wir könnten auch ein Kabel über die Straße legen. Aber vermutlich hätte uns die Region Hannover dafür nicht die Freigabe erteilt“, sagt Dobbert und lacht. Auf seinem Haus befindet sich eine Solaranlage, die nicht nur den Strom für seinen Eigenbedarf, sondern auch für das Lastenfahrrad bereitstellt. Voll geladen schafft das Rad bis zu 100 Kilometer.

Anschaffung kostet die Gemeinde 2000 Euro

Das Fahrrad hätte neu 5000 Euro gekostet, die Kirchengemeinde erwarb es gebraucht von einer Privatperson für 3000 Euro. Abzüglich der 1000 Euro, die es als Förderung von der Landeskirche gab, blieb also noch ein Finanzierungsbedarf von 2000 Euro. Dieser Betrag wurde aufgebracht durch Spenden von Frehrking, Dobbert sowie Kirchenvorsteher Stephan Mörke und Gemeindemitglied Gerd-Dieter Eggers, außerdem von der Kirchengemeinde selbst.

Die Lastenfahrräder des ADFC, die man immer häufiger auf den Straßen und Radwegen sieht, tragen den Namen Hannah. Bleibt daher noch die Frage zu klären: Wie heißt denn das neue Gefährt der Martinskirchengemeinde? Stephan Mörke lacht: „Natürlich Martina.“

Von Stephan Hartung