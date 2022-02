Langenhagen

Bereits seit 2013 sitzt Hendrik Hoppenstedt (CDU) im Bundestag. Dennoch lässt er es sich nicht nehmen, nach seiner erneuten Wahl im vergangenen Jahr nun in den Kommunen seines Wahlkreises Antrittsbesuche zu machen. So auch in Langenhagen, wo er im zwanglosen Gespräch mit Bürgermeister Mirko Heuer (ebenfalls CDU) nachfragen konnte, wo in der Stadt der Schuh drückt.

Nun war nicht zu erwarten, dass es unter den Parteifreunden zu größeren Meinungsverschiedenheiten kommen würde. So herrschte in den meisten Punkten auch Konsens, etwa in der Kita-Frage. Beide begrüßten im Prinzip das vom Bund verabschiedete „Gute-Kita-Gesetz“, waren sich aber auch einig, dass es in der Umsetzung große Problem gibt. „Stufenweise wird dadurch die dritte Kraft ermöglicht“, so Hoppenstedt. Aber wofür die Mittel im Einzelnen konkret verwendet würden, sei Sache der Länder.

„Niedersachsen nutzt einen großen Anteil für die Beitragsbefreiung“, kritisierte der Bundestagsabgeordnete. „Wir wollen eigentlich die Qualität verbessern.“ Ginge es nach Hoppenstedt, würden die Mittel verwendet, um den Erzieherberuf attraktiver zu gestalten und so dem Fachkräftemangel zu begegnen.

Kritik an Umsetzung des Digitalpakts

Hoppenstedt wollte aber auch wissen, ob die Mittel für den Digitalpakt überhaupt in den Kommunen angekommen seien. „5,5 Milliarden Euro sind auch für den Bund eine Menge, noch dazu in einem Bereich, in dem wir eigentlich nicht zuständig sind.“ Die Mittel stünden zur Verfügung, versicherte Heuer. Aber auch hier hake es an der Umsetzung. Denn moderne Technik will auch bedient werden. Und dazu seien viele Lehrkräfte noch gar nicht in der Lage.

„Es fehlt ein Medienbildungskonzept“, so Heuer. Ganz viele Schulen seien zwar digital umgerüstet, die Möglichkeiten würden aber im Unterricht noch nicht entsprechend ausgenutzt. „Digitalisierung ist eine gute Sache, aber im Praxistest muss sich zeigen, wie es läuft. Vieles ist extrem abhängig vom Engagement der Lehrkräfte.“

Das Geld aus dem Digitalpakt steht zwar zur Verfügung – kommt aber oft nicht an. Quelle: Dana Pollok

Eine Kritik, die Hoppenstedt teilt. „Wenn das Pad nur als Reader zur Verfügung steht, dann brauchen wir das nicht“, sagte er. „Es geht doch um den digitalen Austausch.“ Der Bund habe da natürlich keine Handhabe. Allerdings gehöre das Digitale nicht zum Standardrepertoire der Lehrerausbildung. „Ich nehme das mal zum Anlass, anzuschauen, was man machen kann“, versprach er.

„Perspektive Innenstadt“ auf dem Weg

Offenbar nicht mehr benötigt wird seine Hilfe beim Projekt „Perspektive Innenstadt“, wobei sie allerdings auch zu spät kommen würde. Denn die erste Antragsfrist für die Förderung von Projektideen läuft im März ab. Bis dahin musste die kommunale Gegenfinanzierung stehen, um die 90-prozentige Förderquote des insgesamt 1,1 Millionen Euro umfassenden Programms zu sichern.

„Das war eine sehr große Hürde“, so Bürgermeister Heuer. Denn der Haushalt 2022 kann bis dahin nicht rechtssicher genehmigt sein. Also mussten Haushaltsmittel des vergangenen Jahres umgewidmet werden, wobei der Rat weitestgehend mitgespielt habe, wie Heuer versicherte. Nun sei der Antrag für die ersten Ideen auf dem Weg. Und Hoppenstedt versicherte: „Das Geld ist im Bundeshaushalt für Langenhagen reserviert.“ Allerdings merkte er an, zukünftig sei es wichtig, ihm rechtzeitig Bescheid zu geben. „Damit wir mit unseren Haushaltspolitikern darüber reden können.“

Von Andreas Krasselt