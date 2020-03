Godshorn/Langenhagen

Wer hat zwischen Freitag, 18 Uhr, und Sonnabend, 8 Uhr, an gleich zwei Autos an der Ahornstraße die Heckscheibenwischer abgeknickt sowie an einem ein Kennzeichen gestohlen? Die Polizei sucht Zeugen für diesen Akt des Vandalismus und nach dem Verbleib des Kennzeichens. Es sei nicht unwahrscheinlich, dass die Täter es im Nahbereich ins Gebüsch geworfen hätten.

Zudem gab es am Sonnabend zwei Parkrempler. In beiden Fällen entfernten sich die Verursacher unerlaubt vom Unfallort. Nach Spurenlage stieß zwischen 9.30 und 12 Uhr die Tür eines vermutlich roten Fahrzeugs beim Öffnen gegen die Fahrertür eines weißen VW Golf, der im Parkhaus am CCL abgestellt war. Zwischen 16 und 17.15 Uhr wurde ein roter Audi auf dem Parkplatz eines Gartencenters an der Westphalenstraße vermutlich beim Ein- oder Ausparken beschädigt.

Wer Hinweise geben kann, erreicht die Polizei Langenhagen an der Ostpassage sowie unter Telefon (0511) 1094215.

Von Rebekka Neander