Langenhagen

Unbekannte sind in die Kellerräume eines Mehrfamilienhauses an der Virchowstraße zwischen Mittwoch, 8 Uhr, und Freitag, 18 Uhr, eingebrochen. Die Täter brachen die Schließvorrichtung ab und durchsuchten die Räume. Ob etwas gestohlen worden ist, konnte die Polizei am Sonntag noch nicht sagen.

Ohne Beute flüchteten bislang unbekannte Täter nach dem Versuch, die Sporthalle am Flughafen an der Petzelstraße aufzubrechen. Der Tatzeitraum liegt zwischen Mittwoch, 9 Uhr, und Freitag, 7 Uhr. Die Eingangstür widerstand dem Versuch des Aufhebelns, wurde dabei aber stark beschädigt.

Ebenfalls hohen Sachschaden entstand bei einem Einbruchsversuch an der Eingangstür einer Wohnung an der Straße Im Hohen Felde am Donnerstag zwischen 18.15 Uhr und 21.45 Uhr. Die betroffene Wohnung liegt im vierten Obergeschoss.

Wer Hinweise zu diesen Taten hat, erreicht die Polizei Langenhagen unter Telefon (0511) 1094215.

Von Rebekka Neander