Langenhagen

Für die sogenannte Kinderbetreuungs-Service-Kartei – kurz KBSK – sucht das Mehrgenerationenhaus Langenhagen (MGH) wieder Erwachsene, die sich vorstellen können, Kinder bis zu 15 Stunden in der Woche zu betreuen.

Wie Einrichtungsleiterin Christine Pfeuffer berichtet, sind nun einige Plätze freigeworden. Die Interessierten würden dann in der Kartei aufgenommen – über die dann die Betreuung an Familien vermittelt werde. Fragen dazu beantwortet die Einrichtung an der Konrad-Adenauer-Straße 15 derzeit während der Öffnungszeiten montags bis freitags von 8 bis 14 Uhr unter Telefon (05 11) 72 11 35.

MGH startet wieder mit Angeboten

Zudem startet das Mehrgenerationenhaus nach Corona und der Winterpause mit den Angeboten „Pedalo“ und der Computerhilfe. Beide Programmpunkte starten am ersten Sonnabend im nächsten Monat, 5. Februar, zwischen 14 und 16 Uhr. Dort werden kaputte Fahrräder repariert, vorausgesetzt, der Eigentümer bringt die entsprechenden Ersatzteile mit. Gleiches gilt für dem Heimcomputer. Bei allen Angeboten gelten aktuell die 2G-Regeln.

Von Sven Warnecke