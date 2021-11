Langenhagen

Seit 22 Jahren wird jedes Jahr am 25. November der internationale „Tag zur Beseitigung von Gewalt gegen Frauen“ begangen. Dabei geht es um den Kampf gegen jegliche Art von Gewalt. Anstoß dafür gab im Jahr 1960 die Ermordung dreier Widerstandskämpferinnen in der Dominikanischen Republik. Auf Initiative der Organisation UN-Women ist der Tag seit 2008 auch als „Orange Day“ bekannt.

Wie wichtig auch heute noch dieser Tag der Mahnung ist, belegt eine schockierende Zahl: Statistisch gesehen stirbt an jedem dritten Tag in Deutschland eine Frau an den Folgen von Gewalt durch ihren Partner oder Ex-Partner. Doch nicht immer ist Gewalt körperlich sofort sichtbar: Beleidigungen, Demütigungen und Einschüchterungen, sexualisierte Belästigungen oder Übergriffe, Gewalt in der Geburtshilfe, sogenannte Jungfräulichkeitstests, Stalking, Vergewaltigungen, Zwangsheirat, gezwungene Sterilisation oder Abtreibung – Gewalt hat viele brutale Gesichter.

Langenhagen will Aufmerksamkeit schaffen und Hilfe anbieten

Auch Langenhagen setzt am „Orange Day“ mehr als ein Zeichen im Kampf gegen Gewalt gegen Frauen. Unter anderem wurde am Rathaus-Balkon ein Banner angebracht. Es zeigt die Nummer des Hilfetelefons, unter der sich Betroffene – auch anonym – jemandem anvertrauen können. Unter Telefon (08000) 116016 erhalten Frauen und Mädchen an 365 Tagen im Jahr, 24 Stunden am Tag, Hilfe in 17 Sprachen. Auch, wenn sie hörbeeinträchtigt sind.

Auf der anderen Seite des Rathauses an der Konrad-Adenauer-Straße wurde am Donnerstag parallel die Fahne der UN-Women gehisst. Beides bleibt bis Freitag, 10. Dezember, dem Tag der Menschenrechte, in der Stadt sichtbar. Zusätzlich beleuchtet die Stadt auch das Haus der Jugend in orangefarbenem Licht.

Bürgermeister Mirko Heuer bekennt kleidungstechnisch Farbe am „Orange-Day“. Quelle: Fiona Lechner

„Gewalt gegen Frauen findet in einem mir unbegreiflichen Maße immer noch statt“, sagt Bürgermeister Mirko Heuer ernst. Er möchte mit der Aktion, aber auch in Zukunft auf das Thema aufmerksam machen. Auch Langenhagens Polizeichef Christoph Badenhop verdeutlicht, dass das Thema Gewalt gegen Frauen keinesfalls der Vergangenheit angehört. „Wir erleben mindestens jeden zweiten Tag ein Delikt von häuslicher Gewalt“, sagt er. Der Polizeioberrat vermutet zudem eine wesentlich höhere Dunkelziffer. Diese traurigen Fakten bestätigt auch eine jüngst veröffentlichte Statistik des Bundeskriminalamtes. Demnach wurden im vergangenen Jahr 148.031 Anzeigen wegen Partnerschaftsgewalt erstattet. Badenhop fordert Langenhagens Anwohner und Anwohnerinnen auf, für ihre Nachbarn einzustehen und Vermutungen häuslicher Gewalt der Polizei zu melden. „Lieber einmal zu viel anrufen als einmal zu wenig“, appelliert auch Stadträtin Eva Bender.

Ortsnahe Hilfe in Langenhagen

In Langenhagen, Isernhagen, Burgwedel und der Wedemark bietet darüber hinaus das Ophelia Beratungszentrum für Frauen und Mädchen mit Gewalterfahrung Unterstützung an. Betroffene erhalten persönlich oder telefonisch unter (0511) 7240505 mehrsprachige Hilfe. Zudem weisen Plakate in vielen Arztpraxen und Apotheken auf die Nummer des Hilfetelefons hin. Die Stadt möchte dies auf alle öffentlichen Gebäude ausweiten, sagt Bender.

Pastor Frank Foerster von links und Pilger Eberhard Engel-Ruhnke übergeben den Spenden-Scheck im Wert von 2558,50 Euro an Annita Niclaus, Anja Wessel-Jorißen und Ingrid Otto vom Ophelia-Beratungszentrum. Quelle: Fiona Lechner

Leipzig-Pilger aus Langenhagen spendet an Ophelia-Beratungszentrum Um die Prävention und Intervention bei Gewalt gegen Mädchen und Frauen zu fördern, spendete die St. Paulus-Kirchengemeinde 2558,50 Euro an das Ophelia-Beratungszentrum. Dieses Geld war auf einer Pilgerreise von Langenhagen bis zur Partnergemeinde Bethlehem in Leipzig gesammelt worden, die der Initiator und Vorsitzende des Kirchenvorstandes, Eberhard Engel-Ruhnke, gemeinsam mit Interessierten beschritt. Dabei konnten Spender pro Kilometer der 444 Kilometer langen Strecke einen gewissen Betrag spenden. Das Ophelia-Beratungszentrum für Frauen und Mädchen mit Gewalterfahrung möchte mit der Spende etwa Mutter-Kind-Projekte, Selbstfürsorge-Seminare oder Berufseinstiegs-Kurse kostenlos anbieten.

„Die Gewaltschutzarbeit für Frauen muss endlich als Pflichtaufgabe verankert werden“, fordert auch Langenhagens SPD-Ratsmitglied Marco Brunotte. „Frauen brauchen einen Rechtsanspruch auf Schutz und Hilfe“, fordert der heutige Vorstandsvorsitzende des AWO-Bezirksverbands Hannover. Er hebt die zentrale Rolle der Frauenhäuser und Beratungsstellen für den Schutz von Frauen und Kinder hervor. „Es ist keine neue Erkenntnis, dass Frauen in einer Gesellschaft leben, in der sie strukturell von Gewalt bedroht sind. Es wird dringend Zeit, dass die Politik diese Realität anerkennt und Beratungsstellen und Zufluchtsorte ausreichend finanziert“, fordert Brunotte.

Von Fiona Lechner