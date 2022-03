Kaltenweide

Ein 40 Jahre alter Autofahrer eines silberfarbenen Mercedes hat am Donnerstagvormittag gegen 8.40 Uhr auf der Altenhorster Straße in Kaltenweide aus zunächst ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren. Der Mercedes kam von der Fahrbahn ab, raste über ein Feld und rammte schließlich einen Baum. Der 40-Jährige konnte sich noch selbstständig aus dem Wagen befreien. Er wurde offenbar nur leicht verletzt, aber sicherheitshalber vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Die Feuerwehr Kaltenweide war unter der Leitung von Tobias Seifert mit 13 Einsatzkräften zur technischen Hilfeleistung angerückt, klemmte die Batterie des Mercedes ab und stellte den Brandschutz sicher.