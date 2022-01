Langenhagen

Großes kündigt sich an: Ab Mittwoch, 19. Januar, wird im Langenhagener Stadtzentrum ein Zirkuszelt hochgezogen. Neun Meter misst es bis zur Spitze, ab Anfang Februar wird es bespielt. Aber nicht Zirkusartisten ziehen ein, sondern alle Kulturveranstaltungen, die Langenhagen zu bieten hat. Denn das Kulturzelt wird für fünf Monate den wassergeschädigten Theatersaal ersetzen und auch noch Platz für andere Ereignisse bieten. Das Zelt wird gemietet vom Zirkus „Showkolade“, der dadurch dringend benötigte Einnahmen bekommt.

Arbeiter stellen am Montag die Container auf, die das Kulturzelt begleiten werden. Im Hintergrund ist das CCL zu erkennen. Quelle: Frank Walter

Den Schaden dreht die Stadt so zu einem „Kultur-Booster“. Davon ist die Sozial-, Bildungs- und Kulturdezernentin Eva Bender überzeugt und „total glücklich“, dass die Politiker in der Stadt diese Lösung beschlossen haben. „Es zeigt, dass die Kulturpolitik eine klare Ausrichtung hat.“ Übergreifend in der Verwaltung seien alle Bereiche für das Projekt engagiert. Eins zu eins können alle geplanten Veranstaltungen aus dem Theatersaal zu den jeweils geltenden Corona-Auflagen unter die Zeltkuppel übertragen werden. „Wir machen aus der Not eine Kulturperle“, sagt Bürgermeister Mirko Heuer und schwärmt: Das Zelt biete noch mehr Möglichkeiten als der Theatersaal. „Das wird eine Strahlwirkung haben.“ Die kreative Idee gehe auf Inga Herrmann zurück, Programm-Chefin des Kleinkunstfestivals Mimuse.

Zelt bietet viel Platz und Komfort

Das Kulturzelt sei weit mehr als ein bloßer Ersatz, es sei etwas Besonderes, stößt der Erste Stadtrat Carsten Hettwer ins gleiche Horn. „Wenn es aufgestellt wird, werden alle Passanten, die Auto- und Stadtbahnfahrer es schon sehen und angelockt werden.“ Das Zelt kommt zwischen Stadtbahnstation Langenhagen-Zentrum, das CCL und die Markthalle auf das ehemalige Gelände des Pflanzenmarktes Grünwald. Mit 24 Metern Durchmesser bietet es Plätze für mehr als 500 Zuschauer, unter Corona-Abstandsregeln für 150 Besucher. Sie finden eine ansteigende Tribüne vor, ein komfortabel ausgestattetes, beheiztes Zelt mit Holzboden, Teppich und Klappschalensitzen.

Ergänzt wird das Hauptzelt durch Containerräume für die Künstler, die Restauration, die Sanitäranlagen und die Organisation. Arbeiter stellten die Container bereits am Montag auf. Das Zelt soll bis 1. Juli stehen, so ist es beauftragt zu einer Miete von 150.000 Euro sowie knapp 82.000 Euro Investitionen in die Technik. Dieses Equipment wird die Stadt Langenhagen danach weiter verwenden. Der Rat hat das Geld freigegeben als überplanmäßige Ausgabe.

Die Wiese neben den frisch aufgestellten Container wird das Kulturzelt beherbergen. Quelle: Frank Walter

„Wir haben bereits 50 feste Termine für das Zelt und weitere Anfragen“, berichtet die Kulturdezernentin. Weitere Kulturschaffende dürften sich gern melden, es gebe noch Möglichkeiten. Die Stadt will das große Zelt außerdem für die offene Kinder- und Jugendarbeit nutzen. „Es gibt ein extrem buntes Programm. Und wir sind offen für externe Anfragen für diese tolle Arbeit.“

Dem Zirkus hilft die Vermietung auf die Beine

Der Wasserschaden im Theatersaal bedeutet für den Zirkus „Showkolade“, dass er seine eigene Existenz wieder in trockene Tücher bekommt. Zirkuschef Mario Frank kann mit der Vermietung seines noch recht neuen 500-Personen-Zeltes, das er 2018 gekauft hatte, guten Mutes in das Jahr 2022 starten. Den größeren Teil der beiden Corona-Jahre 2020 und 2021 über hatte die Zirkusfamilie kaum Einkünfte, aber viele laufende Kosten. Quartier bot dem Unternehmen lange Zeit der Schützenverein in Wedemark-Resse. Auf einem Wiesengrundstück dort war das neun Meter hohe Zelt aufgebaut, denn die Artistenfamilie mit drei Kindern trainierte weiter. Mit Gratisvorstellungen hatte sich die Zirkustruppe für die Gastfreundschaft bedankt.

Alles, was zu seinem Hauptzelt dazugehört, stellt Zirkuschef Mario Frank der Stadt Langenhagen mietweise zur Verfügung. Quelle: Ursula Kallenbach (Archiv)

Im Sommer 2021, so erzählt es der Zirkuschef, gastierte er schon einmal auf dem zentralen Platz in Langenhagen und wollte dort eigentlich noch eine Weihnachtsshow bieten. So kam er mit der Stadtverwaltung ins Gespräch. „Für uns ist die Vermietung jetzt ein Lichtblick“, sagt er. „Eine Sorge weniger.“ Während die Stadt Langenhagen ihr Kulturprogramm in dem Zirkuszelt organisieren wird, kann Mario Frank für seine bereits gebuchten Verpflichtungen mit Schulen in dieser Zeit ein anderes Zelt aus der großen Familie der Zirkusleute nutzen.

Was passiert im Theatersaal?

Während das Kulturzelt nun also fünf Monate lang zum Veranstaltungszentrum wird, bleibt der Theatersaal an der Rathenaustraße wegen des Wasserschadens mindestens bis zum Sommer nicht bespielbar. Zurzeit sind dort Gutachter tätig, um die Ursachen und Auswirkungen des Schadens festzustellen. Die voraussichtlichen Kosten, um die Schäden zu beseitigen und den Saal wieder nutzbar zu machen, vermag der Erste Stadtrat Carsten Hettwer daher aktuell noch nicht zu beziffern.

Von Ursula Kallenbach