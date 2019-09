Langenhagen

Es ist ein eigentümlicher Moment an diesem Sonntagmorgen in Langenhagens Stadtkern. In wenigen Stunden wird an diesem Ort eine turbulente Jazz-Matinee ihren Saison-Abschluss feiern, nur einen Steinwurf entfernt geht das große Schützenfest mit Majestätenehrung und Festausmarsch auf die Zielgerade. Doch in diesem Moment herrscht Stille im Rathausinnenhof. Eine kleine Schar aus Politikern, Schützen und Bürger hat sich eingefunden, um den mahnenden Worten des stellvertretenden Bürgermeisters Willi Minnes zu lauschen. Auch ein paar der Jazz-Musiker reihen sich ein.

Mit Ulrike Jagau, stellvertretende Bürgermeisterin der Stadt, will Minne anlässlich des 80. Jahrestages des Überfalls auf Polen durch die Deutschen der Toten gedenken, die die folgenden sechs Jahres des Zweiten Weltkriegs nach sich gezogen haben. Begleitet wird die Runde von einem kleinen Ensemble des Blasorchesters Langenhagen.

Zum Gedenken des 80. Jahrestages des Beginns des Zweiten Weltkrieges legen die stellvertretenden Bürgermeister Langenhagens, Ulrike Jagau und Willi Minne, einen Kranz an der Stele im Rathaus-Innenhof nieder. Quelle: Rebekka Neander

Minne erinnert dankbar an die Chance, die sein Heimatland nach dem Krieg gefunden hat, in die Gemeinschaft der Nationen zurückkehren zu dürfen. Dies „ist und bleibt ein Stück Geschichte und nicht einfach Vergangenheit, die uns beschämt und verpflichtet als gleichberechtigtes Glied in einem freien Europa“. Minne erinnerte an die gegenwärtigen Kriege, „auch heute zahlen wieder Generationen viel für ihre Freiheit, und wir müssen uns fragen, auf welcher Seite wir stehen“.

Bevor er mit Jagau der Toten aller Kriege gedachte, bezog Minne klar Stellung. „ Nationalismus, Rechtsradikalismus und Hetze haben unser Land immer in den Abgrund gezogen.“ Von Deutschland müsse heute ein Signal ausgehen für Demokratie und Menschenrechte.

Von Rebekka Neander