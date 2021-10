Langenhagen

„Glaub grundsätzlich niemandem“, rät der Journalist und YouTuber Mirko Drotschmann alias MrWissen2Go einem jungen Besucher seines Vortrags im Theatersaal. Hastig ergänzt er: „Außer deinen Lehrerinnen und Lehrern und natürlich deinen Eltern.“ Drotschmann informierte am Freitag, 8. Oktober, das Publikum vor Ort und die Zuschauer eines Livestreams über „Fake News“. Was sind – mit der von ihm bevorzugten Bezeichnung – Falschmeldungen und woran sind sie zu erkennen? Nach seinem Vortrag stellte er sich den Fragen von Gesa von Blanckenburg und Julius Richter, die den Abend moderierten. Mit Abstimmungen, Abfragen und einer Fragerunde haben sie das Publikum in den Vortrag mit einbezogen.

Gesa von Blanckenburg (links) und Julius Richter (rechts) moderieren den Vortrag von Mirko Drotschmann. Quelle: Max Baumgart

Das erste Mal wieder vor Publikum

Für Drotschmann selbst ist die Veranstaltung etwas besonderes: „Es ist für mich das erste Mal seit langer Zeit, vor Publikum zu reden.“ Der Journalist betreibt die Kanäle „MrWissen2Go“ und „MrWissen2Go Geschichte“ auf YouTube. Zusammen kommen die beiden Kanäle auf 2,3 Millionen Abonnenten. In kurzen Videos erklärt er verschiedenste politische und geschichtliche Themen. Bei der Planung für die Informationsveranstaltung der Volkshochschule Langenhagen und der Offenen Gesellschaft sei schnell die Idee aufgekommen, den YouTuber für den Abend zu gewinnen – mit Erfolg.

Mirko Drotschmann zeigt Statistiken zu seinem YouTube Kanal MrWissen2Go. Quelle: Max Baumgart

„Eine Demokratie muss Falschmeldungen aushalten können“, sagt Drotschmann. Strafen für die Verbreitung von „Fake News“ sehe er kritisch, solange die Falschmeldung nach Artikel 18 des Grundgesetzes nicht die „demokratische Grundordnung“ gefährdet. Gerade eine Plattform wie YouTube, auf der er selbst so aktiv ist, sei bezogen auf Falschmeldungen besonders gefährlich, sagt er. Die Menschen seien durch Bilder und Videos besonders beeinflussbar. Drotschmann nennt vier Leitsätze, die vor „Fake News“ schützen können: Beiträge genau analysieren, Hintergründe prüfen, Fakten checken und nur seriösen Quellen trauen.

Kompetenz live erleben

„Die Möglichkeit Mirko selbst Fragen zu stellen“ hat die 15-jährige Kira Brökelmann begeistert. Sie zeigt sich erfreut, dass nicht nur ihre Altersgruppe, sondern auch ältere Generationen sich für den Vortrag interessiert haben. Auch Lissie Lüschen (15) bewertet den Abend als interessant und hilfreich. Die Google-Bildersuche als Methode zum Aufdecken von Falschmeldungen werde sie sich auf jeden Fall merken.

„Das Erlebnis, eine Person zu treffen, die man selber verfolgt, ist etwas ganz Besonderes“, sagt der 21-jährige Julius Richter. Seine Kollegin Gesa von Blanckenburg stimmt ihm zu: „Es ist ein prägendes Erlebnis, seinen Vortrag zu moderieren.“ Die 19-jährige Abiturientin zeigt sich von Drotschmanns Kompetenz beeindruckt. Und der hat wiederum ein Lob für die Zuschauer übrig: „Das Publikum habe ich als sehr interessiert, reflektiert und klug empfunden.“

Von Max Baumgart