Langenhagen

Bürgermeister Mirko Heuer tritt in Langenhagen als Kandidat für eine zweite Amtszeit bei der Wahl an. Egal wie das Rennen am 12. September ausgeht, danach wird sich der Amtsinhaber recyclen lassen, verspricht er. Natürlich nicht sich selbst, aber seine Plakate.

Mit der Wiederverwendung möchte er nach eigenem Bekunden einen Beitrag zur Nachhaltigkeit leisten. Wie er jetzt berichtet, wird in Gänze auf Plakate an Laternen aus Kunststoff verzichtet. „Diese sind zwar recyclingfähig, aber trotzdem weit weg von der Nachhaltigkeit, für die wir uns gerade in allen Bereichen stark machen“, argumentiert Heuer. Stattdessen wirbt er ausschließlich mit sogenannten Bauzaun-Plakaten.

Nachhaltigkeit sorgt für „zweites Leben“

„Die werden nicht recycelt, sondern dürfen für die notwendige Nachhaltigkeit nach der Wahl sozusagen ein zweites Leben leben“, erläutert der Bürgermeister. Darauf weise ein entsprechendes Logo in der rechten, unteren Ecke hin. Heuer ist dafür – Fachleute sprechen vom „Upcycling – eine Kooperation mit der Pestalozzi-Werkstatt in Isernhagen eingegangen.

Die in der Werkstatt aktuell 40 Beschäftigten machen aus Heuers gebrauchten Bauzaun-Bannern mit zusätzlichen Accessoires wie Kordeln, Reißverschlüssen oder Druckknöpfen Taschen. Dafür wären aber die Standard-Motive von Wahlplakaten nicht so richtig gut geeignet gewesen, daher wurden möglichst bunte Banner-Motive gewählt, aus denen dann in Handarbeit exklusive Taschen-Unikate gefertigt werden.

Aus Heuers Konterfei werden Taschen, Beutel oder Rucksäcke

„Wir haben auch extra unterschiedliche Banner-Materialien genutzt“, betont Heuer. Aus dem verwendeten PVC-Material, so genanntem Mesh-Bannern oder Plakaten aus Fahnenstoff sollen Gürteltaschen, Stoffbeutel oder strapazierfähige Rucksack entstehen.

Die Werkstatt im Gewerbegebiet von Altwarmbüchen ist der neueste Standort der Pestalozzi Stiftung aus Burgwedel. Heuer freut sich schon auf die Zusammenarbeit, wie er bei einem Treffen deutlich machte. „Wir hatten bei der Besprechung des Auftrags viel Spaß und ich verlasse mich jetzt voll auf die Kreativität der Beschäftigten, von der ich voll überzeugt bin.“

Was allerdings mit den neuen Taschen geschehen soll, verrät der Bürgermeister-Kandidat noch nicht. Nur so viel: Ein erstes Kontingent soll noch vor dem Wahltermin im September kostenlos – aber nicht ohne Gegenleistung – zu bekommen sein. Alle anderen Produkte werden dann aber aber Oktober auf dem Markt geworfen. Heuer hofft, dass seine Banner ab dem 13. September nicht mehr in Langenhagens Straßenzügen notwendig seien. Doch das ist mehr als ungewiss. Eine Stichwahl am 26. September ist angesichts von sechs Bürgermeister-Kandidaten für den Einzug in das Rathaus eher wahrscheinlich.

Von Sven Warnecke