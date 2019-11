Langenhagen

Bald ist es wieder so weit: Das nunmehr 19. Lichterfest – auch „Nacht der Lichter, das große Langenhagener Laternenfest – steht am Silbersee an. Wie immer wird die Sause von der Deutschen Lebensrettungsgesellschaft ( DLRG) Langenhagen organisiert, teilt deren Sprecher Frank Berkemann mit.

Auch in diesem Jahr gibt es aus Sicherheitsgründen keinen Sternmarsch vom Rathaus zu dem beliebten Ausflugsziel an der Bothfelder Straße. Dafür gibt es aber zwei Umzüge mit Musik rund um den Silbersee. „Die Sicherheit der Kinder hat oberste Priorität“, betont dann auch Berkemann.

Die Organisatoren halten an ihrer Grundidee fest und wollen „zum Jahresende wieder ein Großereignis für die ganze Familie bieten“, teilt der DLRG-Sprecher mit. „Jeder ob jung ob alt ist dazu herzlich eingeladen“. Und der Name „Nacht der Lichter“ soll dabei das Programm bestimmen. Berkemann zählt dazu etwa Fackeln am Strand, unzählige Kerzen und das bunte – aber natürliche herbstliche Laub der Bäume – auf dem Areal auf.

Flughafen muss für Feuerwerk Freigabe erteilen

Das alles böte die passende Atmosphäre für die leuchtenden Lichter und wieder unzähligen Laternen der Teilnehmer. Als Höhepunkt soll es zum Abschluss – also etwa zwischen 20 bis 20.30 Uhr, ein erneut gesponsertes Feuerwerk den Abendhimmel und den Silbersee zusätzlich erleuchten, berichtet der DLRG-Sprecher. „Die Uhrzeit hängt von der Freigabe des Flughafens ab.“ Zudem gibt es Getränke und Bratwürste, natürlich auch Pommes Frites.

Zum Auftakt der Veranstaltung am Sonnabend, 9. November, wird der erste Laternenumzug um 17 von der DLRG-Wasserrettungsstation aus um den Silbersee führen – begleitet von einem Spielmannszug, eine Stunde später folgte der zweite Marsch. Beide Märsche enden auch wieder an der Station.

Von Sven Warnecke