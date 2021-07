Langenhagen

Etwa 300 Besucher haben sich beim Auftakt des Open Air 2021 der Mimuse am Jugendtreff Wiesenau sichtlich wohl gefühlt – und das trotz Regen an den ersten beiden Abenden. Nach langer Corona-Pause für Künstler und Kulturinteressierte bot das städtische Gelände mit Betonfläche und industriellem Charme erstmals die Kulisse für Comedy und Swing.

„Wir haben noch zwei Stuhlreihen dazugestellt“, berichtete die Mimuse-Programmchefin Inga Herrmann am dritten Draußen-Abend, der 130 Gäste zum Konzert mit Juliano Rossi und Krajenski-Band sowie danach zur Comedy mit Heinz Gröning versammelte. Es regnete nicht wie an den beiden Vortagen. „Aber auch das waren trotzdem tolle Abende“, versicherte Herrmann.

Am dritten Abend der Auftaktveranstaltungen am Jugendtreff Wiesenau werden noch zwei Stuhlreihen dazugestellt. Quelle: Ursula Kallenbach

Für Freiluftveranstaltungen empfahl sich das städtische Gelände am Fuhrenkamp mit diesem Einstieg: Betonboden, gewerblicher Hinterhof mit Klappstuhlplätzen für mindestens 200 Zuschauer, am Kopfende ein Bühnenaufbau, links der Jugendtreff, rechts leerstehende Lagerhalle und leeres Bürogebäude, oben offener Himmel. Das Manko des bisher vergessenen Platzes hatten die Veranstalter vorab allerdings auch genannt: Die Zahl der Autostellplätze dort ist sehr begrenzt. Im Vorteil ist, wer zu Fuß, per Fahrrad oder mit der Stadtbahn kommt, Haltestelle Berliner Platz.

Endlich wieder Live-Gesang: Juliano Rossi (Oliver Perau) bringt die Zuhörer am Jugendtreff in Wiesenau in Stimmung. Quelle: Ursula Kallenbach

Auf der Open-Air-Bühne kam der als Juliano Rossi tourende hannoversche Swing- und Jazzsänger Oliver Perau beim live-entwöhnten Publikum gut an. Dies sei sein erster Auftritt als Rossi seit Oktober 2020, sagte er. „Ich hatte noch nie eine so lange Pause. Ich habe vor lauter Verzweiflung meine Familie gebeten, wenn ich morgens in die Küche komme, einfach mal zu klatschen.“ Er habe in der Zeit an Pflegeeinrichtungen gesungen und 102 solcher Konzerte organisiert. „Das hat mich am Leben gehalten.“

Am Klavier jazzte Lutz Krajenski sommerleicht herum, während der Rossi Klassiker wie „Dancing cheek to cheek“ interpretierte, den Elvis Presley gab und die Hüften kreisen ließ, aber den Gästen auch eigene Songs präsentierte.

Mit dem Sänger Juliano Rossi ( (Oliver Perau) bringt in der Swing- und Jazzband Lutz Krajenski am Klavier den Zuhörern das Erleben von Live-Musik zurück. Quelle: Ursula Kallenbach

Mit dieser Veranstaltung verlässt die Mimuse den Platz in Wiesenau wieder und wandert auf den Rathausinnenhof in Langenhagen. An zwei Abenden gibt es dort Kultur „Umsonst und draußen“ zu erleben. Zu Gast sind am Sonnabend, 17. Juli, ab 20 Uhr die Comedians „La Signora“, Carmela de Feo und Hennes Bender, der Komik aus dem Ruhrpott präsentiert. Den Abschluss der Veranstaltungsreihe machen dort am Sonnabend, 24. Juli, ebenfalls ab 20 Uhr die Lothar Krist Swingin’ Four mit Swing, Jazz und Pop. Zudem zeigt das Duo Onkel Fisch politisches Kabarett. Einlass ist an beiden Abenden ab 19 Uhr. Der Eintritt ist frei. Die mindestens 50 Plätze werden an die zuerst erscheinenden Gäste vergeben, Reservierungen sind nicht möglich.

Von Ursula Kallenbach