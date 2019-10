Langenhagen

Der bekannte radelnde Reporter Reinhard Pantke hat nach eigenen Angaben bereits mehr als 200.000 Kilometer mit dem Fahrrad zurückgelegt. Nun berichtet der 67-Jährige am Dienstag, 5. November, in Langenhagen über seine Erlebnisse, die er auf seiner gut 6000 Kilometern weiten Tour zwischen Vancouver und Halifax in Kanada gemacht hat.

„Ich erlebe meine Reiseziele grundsätzlich nur mit Fahrrad und Rucksack“, sagt Pantke. Mit 14 unternahm er seine erste größere Radtour, seitdem hat er die Erde per Fahrrad einige Male umrundet. Doch der Reisejournalist behält die Erlebnisse nicht für sich, sondern ist ein radelnder Reporter: Seine Eindrücke fängt er mit der Kamera ein, hinterher verfasst er Zeitungsartikel und Buchbeiträge, veröffentlicht Bildbände und organisiert Ausstellungen. Jetzt spricht er in Form eines Diavortrags in Langenhagen über eine Kanada-Tour, die er im vergangenen Jahr unternahm.

Das Abenteuer auf dem Rad dauert vier Monate

Die Reise begann für Pantke im Mai in Vancouver an der Westküste Kanadas und endete gut 6000 Kilometer später im September in Halifax an der Ostküste des flächenmäßig zweitgrößten Landes der Erde. Von den vier dazwischenliegenden Monaten bleiben ihm vor allem „die spektakulären Rocky Mountains, die riesigen Seen- und Waldlandschaften von Ontario, das vielfältige Quebec und das maritime Nova Scotia“ in Erinnerung; die Begegnungen mit Land, Leuten und der einheimischen Tierwelt beschreibt er als „witzig, abenteuerlich und interessant“. Besonders hätten ihn „die unglaublichen Weiten“ beeindruckt – immerhin ist Kanada knapp 28-mal so groß wie Deutschland.

Eindrücke einer Reise: Reinhard Pantke berichtet von seiner Fahrradtour von Vancouver nach Halifax. Quelle: Reinhard Pantke

Trotz vieler Höhepunkte habe er auch einige Tiefs erlebt, gibt Pantke zu. Im Juni hätte er sein Rad bei 35 Grad im Schatten schon gerne einmal stehen lassen, gibt der Radfahrer zu: „Und auch in den recht monotonen Weiten von Ontario musste ich mich immer wieder motivieren, 2000 Kilometer nur an Seen und Mooren vorbei durch den Wald zu fahren.“ Am Ende hätten ihm beim Durchhalten besonders sein Entdeckergeist und die sportliche Motivation geholfen, eine solche Distanz zu schaffen.

Die Multivisionsshow „6000 Kilometer per Fahrrad von Vancouver nach Halifax“ mit Bildern und Filmen seiner viermonatigen Kanada-Radtour zeigt Reinhard Pantke am Dienstag, 5. November, um 19.30 Uhr in der Aula des Schulzentrums Langenhagen, Konrad-Adenauer-Straße 21-23. Karten gibt es an der Abendkasse für 13 Euro, ermäßigt 11 Euro, Tickets können auch per E-Mail an reinhard.pantke@gmx.de reserviert werden.

Von Sven Warnecke