Langenhagen

Der Verein Win – Wohnen in Nachbarschaften der KSG – meldet sich mit einem neuen Format des „Kaffee-Nachmittags“ zurück. Dabei handelt es sich angesichts der Corona-Pandemie um eine Onlinevariante. In dieser soll die Geselligkeit nicht zu kurz kommen. Die Idee: Gemütlich im eigenen Wohnzimmer oder der Küche sitzen und über PC, Laptop, iPad oder Smartphone die Möglichkeit nutzen, online mit Menschen zu plauschen, die man schon lange nicht mehr getroffen hat.

Das erste Mal trifft sich die virtuelle Kaffeerunde am Montag, 8. Februar, von 14.30 Uhr bis 16 Uhr – und dann immer montags um die gleiche Zeit. Wer daran teilnehmen möchte oder Fragen dazu hat, wendet sich an Anna-Marie Eichhorn unter der Telefonnummer (0511) 12261713 oder schickt eine E-Mail an eichhorn@win-e-v.de. Der Zugangslink für den Kaffeenachmittag wird dann zugesendet.

Von Stephan Hartung