Eine neue öffentliche Frei- und Grünfläche entlang der Hackethalstraße soll die Aufenthaltsqualität erhöhen, den Lebensraum der unmittelbaren Nachbarn wie auch der Lernenden und Lehrenden in der Adolf-Reichwein-Schule verbessern. Parallel erhielten so die Fußgänger und Radfahrenden an dieser wichtigen Verbindungsstraße zwischen Langenhagen und Hannover mehr Raum. In dieses Ziel hat die Stadtverwaltung immerhin 400.000 Euro investiert. Zwei Drittel der Summe stammen aus dem Förderprogramm „Sozialer Zusammenhalt“, an dem sich Bund und Land zu gleichen Teilen beteiligen.

Nach Auskunft von Langenhagens Rathaussprecherin Juliane Stahl soll die Hackethalstraße künftig „grüner“ daherkommen und spätestens im nächsten Frühjahr auch um einiges bunter werden. Dazu sei vor Monaten begonnen worden, die öffentlichen Frei- und Grünflächen umzugestalten, um so auch mehr Raum und Schutz für die schwächeren Verkehrsteilnehmer, die Entsiegelung von Flächen sowie einen klimagerechten Umbau des Straßenseitenraums zu gewährleisten.

Sanierungsbeirat Wiesenau gibt grünes Licht

Dafür hätten sich einst auch der Sanierungsbeirat Wiesenau und die Langenhagener Politik ausgesprochen, ruft Christine Sölke aus der Abteilung Stadtplanung im Rathaus in Erinnerung. „Die neue Hackethalstraße bietet tolle Möglichkeiten für den sozialen Zusammenhalt in Wiesenau“, meint die Planerin.

Allerdings haben die dort von der Stadt angelegten Pflanzbeete bereits im vergangenen Jahr zu einiger Kritik geführt. Denn ein Ratsbeschluss sieht vor, dass es in Langenhagen keine Schottergärten mehr geben soll – also solche Flächen, die absolut keine Vegetation zulassen und somit tote Flächen sind. Doch die Stadt konterte diesem Vorwurf und hob vielmehr hervor, dass es sich an der Hackethalstraße um eine Art Steingarten handelt, bei der kein Vlies eingearbeitet wurde. Mehr noch: Der dort als Mulchschicht eingearbeitete Kies würde innerhalb weniger Jahre nicht mehr sichtbar sein und sei lediglich als „Starthilfe“ der dort gesetzten Pflanzen zu verstehen.

Autofahrer und Passanten müssen umdenken

Die baulichen Änderungen erfordern von Autofahrern und Passanten ein Umdenken, heißt es aus dem Rathaus weiter. So seien zwischen der Wilhelm-Busch-Straße und der Freiligrathstraße vor der Adolf-Reichwein-Schule einstige Stellplätze in Pflanzbeete umgewandelt worden. „So schaffen wir bessere Sichtbeziehungen an der Fußgängerampel vor der Grundschule“, begründet Ralph Haase aus der Abteilung Stadtgrün und Friedhöfe die Arbeiten. Denn speziell in diesem Bereich hätten abgestellte Fahrzeuge mitunter wartende Kinder verdeckt. Hinzu komme, dass diese Stellplätze häufig von Elterntaxis genutzt worden seien.

„Dadurch ergaben sich immer wieder Situationen, die für Kinder schwer einschätzbar sein können – etwa wenn Autos nach einem kurzen Stopp wieder anfahren“, heißt es von der Stadt. „Und schließlich schaffen wir eine Öffnung des Schulvorplatzes zum Quartier“, ergänzt Haase. Als Hingucker sollen sich nach Meinung der Rathaussprecherin einige der 21 dort neu gepflanzten Bäume erweisen.

Anwohner spricht von Schildbürgerstreich

Diese stünden dort, wo es die unterirdischen Versorgungsleitungen zuließen, teilweise außerhalb der Beete. „Die Wege sind breit genug, dass auch zwei Fußgänger nebeneinander an den Bäumen vorbeigehen können“, berichtet Ursula Scheider, Leiterin der Abteilung Stadtgrün und Friedhöfe.

Genau das bezweifelt etwa Anlieger Jörg-Achim Heinrich. Er spricht gar von einem „Schildbürgerstreich“. Denn somit müssten sich Fußgänger und Radfahrer den Platz teilen, zudem versperrten die Bäume den Autofahrern die Sicht – etwa auf Schulkinder, die durchaus mal achtlos über die Fahrbahn laufen könnten und eben nicht die dort stehende Fußgängerampel nutzen würden, meint Heinrich.

Radler dürfen Fahrbahn benutzen

Diesen Anwurf weist die Stadtverwaltung zurück – mit Verweis auf die Tempo-30-Zone, die an der Hackethalstraße gilt. Dort dürfen Radfahrer auch die Straße beziehungsweise die Fahrbahn mitbenutzen. „Nur wenn ein Radweg mit einem der bekannten Verkehrszeichen ausgewiesen ist, müssen Radfahrende diesen nutzen“, sagt Anette Mecke, Leiterin der Abteilung Verkehr und Straße im Rathaus. „Und Kinder bis zehn Jahren dürfen auf dem Gehweg fahren.“

Doch wo viel Licht ist, ist auch Schatten. Nach der Umgestaltung des Randbereichs der Hackethalstraße hatte eine mit der Pflege beauftragte Firma feststellen müssen, dass die Langenhagener dort die Hinterlassenschaften ihrer vierbeinigen Mitbewohner achtlos in den Beeten liegen lassen. Stadtsprecherin Stahl berichtet von einer großen Menge „an Hundekot – und zwar in sämtlichen Beeten“.

Gleichwohl: Tierhalter sind nicht nur in Langenhagen dafür verantwortlich, den Kot ihrer Hunde zu entfernen – und zwar überall. „Tun sie dieses nicht, stellt das eine Ordnungswidrigkeit dar, die mit einem Bußgeld von bis zu 100 Euro geahndet werden kann“, gibt Markus Villwock vom Ordnungsamt zu bedenken.

