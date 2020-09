Mitschüler haben einer Elfjährigen an der IGS Süd in Langenhagen Desinfektionsmittel in die Trinkflasche gemischt. Das Mädchen spuckte die Flüssigkeit zwar sofort aus, musste aber dennoch mit Verätzungen im Krankenhaus Auf der Bult behandelt werden. Die Eltern haben Anzeige erstattet.