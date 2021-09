Langenhagen

Seine Bilanz hat positive Anteile, aber auch durchwachsene, so wie das Wetter am letzten August-Wochenende. Daher versucht Michael Grimm gar nicht erst, besondere Euphorie zu verbreiten. „Wir sind, wie man bei solchen Veranstaltungen immer so schön sagt, mit einem blauen Auge davongekommen“, sagt Grimm, der den ersten Mittelaltermarkt in Langenhagen organisiert hatte.

Der Grund für dieses gemischte Fazit ist das Wetter am Marktwochenende. „Das waren echte Kapriolen. Immer wieder, wenn sich der Platz gefüllt hatte, kam der nächste Regenschauer“, sagt Grimm. Das große Gelände am Handelshof zwischen Stadtbahnhof und Markthalle war der Standort für den Mittelaltermarkt. Das Programm bot viel Abwechslung wie Schmuck, Kleidung, Kunsthandwerk sowie Spiele für die gesamte Familie, zudem gab es ein breites gastronomisches Angebot. Die Aussteller waren nicht nur aus der Region Hannover angereist, sondern auch aus dem Hamburger und westdeutschen Raum.

Wiederholung ist geplant, das Stadtfest sowieso

Das blaue Auge, von dem Grimm spricht, hat auch mit dem Besucherzuspruch zu tun, der unter den Erwartungen blieb. Eine hohe dreistellige Zahl an Gästen sei von Freitag bis Sonntag erfasst worden. „Das ist mit Blick auf das Wetter und angesichts der Tatsache, dass es diese Veranstaltung zum ersten Mal gab, ganz okay“, sagt Grimm. Kinder hatten freien Eintritt, wurden also an der Kasse nicht erfasst. Weil viele Familien den Mittelaltermarkt besuchten, betrug die tatsächliche Zahl der Besucher wohl mehr als 1000.

Von der ihm vorschwebenden Wiederholung der Marktes will sich Michael Grimm nicht abbringen lassen. „Vielleicht könnte man dann auch den Antikmarkt mit einbauen, sodass Besucher für beide Veranstaltungen nur einmal Eintritt bezahlen müssen“, sagt Grimm, der auch diesen Markt im CCL veranstaltet hatte. Er freut sich jetzt schon auf das ebenfalls von ihm organisierte Stadtfest vom 15. bis 17. Juli 2022 – hoffentlich dann ohne Regen.

Von Stephan Hartung