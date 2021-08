Langenhagen

Gern hätte Michael Grimm in diesem Jahr wieder das Langenhagener Stadtfest organisiert, doch wegen der Corona-Pandemie muss dieses ausfallen. Die große Zahl der Gäste und die Besucherkonzentration auf den Abend seien nicht mit den bestehenden Hygiene-Regelungen umzusetzen, sagt er. Bereits 2020 hatte Grimm das Fest absagen müssen. Doch ganz ohne Veranstaltung im Zentrum werden die Langenhagener nicht auskommen müssen: Von Freitag, 27., bis Sonntag, 29. August, wird es alternativ einen Mittelaltermarkt geben. „Es ist ein schöner Ersatz“, meint Grimm. Er habe schon Mittelaltermärkte beispielsweise in Celle und in Wildeshausen organisiert, und diese seien „sehr erfolgreich“ gewesen.

Erfahrungen hat Grimm auch schon in Langenhagen gemacht: Bereits vor einigen Jahren habe er beim Stadtfest 15 bis 20 Mittelalter-Stände aufgebaut, die gut angekommen seien. Auf der Wiese am Handelshof neben dem City-Center Langenhagen wird es nach derzeitigem Stand 24 Stände geben, die allein Mittelalterliches anbieten werden.

Programm steht noch nicht komplett fest

Für das Programm und die Stände ist Thomas Weber, Chef des „nordischen Marktvolkes“, zuständig. „Ein genaues Programm können wir erst kurz vor dem Markt festlegen, dieses richtet sich nach den Corona-Auflagen“, erläutert Weber. Einige Punkte sind trotzdem schon fest geplant: Die Gruppe Lind’nEar wird Irish Folk spielen, zudem möchte Weber noch eine zweite Band buchen. Händler werden Schmuck, Felle und Kleidung anbieten und Schmiede und Gerber ihre Künste vor Ort zeigen. Neben Spanferkel und Flammkuchen werden auch Bier, Met und Kirschbier angeboten. Auch für Kinder gibt es ein Programm. Sie können beispielsweise mit der Armbrust schießen, an Wurfspielen teilnehmen und Specksteine schnitzen.

Ein Konzept für die ganze Familie

Grimm ist überzeugt, mit seinem Konzept ganze Familie anzulocken. Parallel zum Mittelaltermarkt soll am Sonntag, 29. August, wieder ein Antikmarkt im CCL stattfinden. Für diesen warte er noch auf die Genehmigung seitens der Stadt Langenhagen, so Grimm. Er geht davon aus, dass die beiden Märkte voneinander profitieren werden, da sie jeweils Besucher anlocken. Trotzdem ist sich der Veranstalter bewusst, dass er mit dem Mittelaltermarkt „ein spezielles Publikum“ anspreche: „Das sind oft Wiederholungstäter, die in ihren Gewändern zum Markt kommen.“ Wenn 500 bis 1000 Leute täglich den Markt besuchten, sei er zufrieden.

Und Grimm hat für den Mittelaltermarkt auch Zukunftspläne: „Ich denke, sowas kann man auch etablieren in Langenhagen.“ Er würde den Mittelaltermarkt dann vor oder nach dem Stadtfest am dritten Juli-Wochenende veranstalten – vorausgesetzt, die Premiere werde auch gut angenommen.

Der Mittelaltermarkt öffnet am Freitag, 27. August, von 17 bis 22 Uhr, am Sonnabend, 28. August, von 11 bis 22 Uhr und am Sonntag, 29. August, von 11 bis 17 Uhr auf der Grünfläche neben dem CCL und der Stadtbahnhaltestelle Zentrum. Der Eintritt beträgt 5 Euro, Kinder bis 14 Jahre zahlen nichts.

Von Laura Ebeling