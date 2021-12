Langenhagen

Die Polizei sucht Unbekannte, die am Sonnabend, 25. Dezember, gegen 0.45 Uhr an der Feldstraße eine mobile Toilettenkabine in die Luft gesprengt haben. Der bisher nicht näher bekannte Sprengkörper zerstörte das Häuschen komplett. Der Knall war nach Angaben von Anwohnern weithin vernehmbar.

Die Wucht der Detonation war so heftig, das Trümmerteile gegen eine benachbarte Hauswand schlugen und diese beschädigten. Eine Sprecherin des Kommissariats Langenhagen bezifferte den Schaden am Sonntag auf etwa 800 Euro. Hinweise erbittet die Polizei unter Telefon (0511) 1094215.

Von Sven Warnecke