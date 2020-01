Langenhagen

Einen ganzen Tag lang hatte die prominent besetzte Jury beraten, seit Mittwoch nun steht der Siegerentwurf für die neue IGS Süd fest. Die Modelle, Pläne und Zeichnungen der prämierten Architektenbüros – darunter auch die Zweit- und Drittplatzierten – können vom 5. bis 13. Februar von Interessierten besichtigt werden. Die Schule bittet jedoch um Anmeldungen unter Telefon (0511) 786980.

Vorfreude durch Ausstellung

Gewissermaßen exklusiv konnten am Donnerstag schon einige Schüler und Lehrer die Exponate bestaunen. Die Modelle, die nicht zum Zuge gekommen sind, werden von den zuständigen Architektenbüros ab 14. Februar abgeholt. Der Siegerentwurf des Büros Dichter verbleibt jedoch auch nach dem Ende der öffentlichen Besichtigungsmöglichkeit in der Schule.

„Dafür werden wir irgendwo einen schönen Platz finden“, sagt Schulleiterin Mascha Brandt. Ein Entwurf also als kleine Kunstausstellung wie in einem Museum? Die Schulleiterin lacht. „Ja, so in etwa. Wir haben lange auf diesen Moment gewartet, bis ein Entwurf für den Neubau feststeht. Daher verspüren wir natürlich auch eine Vorfreude“, sagt Brandt.

Von Stephan Hartung