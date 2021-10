Langenhagen

Die Wiederwahl von Moritz Fischer als stellvertretender Ortsbrandmeister von Langenhagen stand schon länger fest. Nun gab es für ihn im kleinen Kreis die offizielle Vereidigung. Langenhagens Bürgermeister Mirko Heuer (CDU) überreichte Fischer im Rathaus die Ernennungsurkunde.

Begonnen hatte Fischer seine Feuerwehrlaufbahn 1991 als Mitglied in der Jugendfeuerwehr. Nach seiner Ausbildung zum Hotelfachmann verschlug es ihn hauptberuflich in den Rettungsdienst, wo er heute als Notfallsanitäter bei den Johannitern in Langenhagen tätig ist. Seit 2003 ist der in Kaltenweide lebende Fischer in verschiedenen Positionen bei der Ortsfeuerwehr Langenhagen tätig, erst als Gruppenführer und seit Oktober 2014 als stellvertretender Ortsbrandmeister. Fischer bleibt nach seiner Wahl der Stellvertreter von Jens Heindorf.

Von Stephan Hartung