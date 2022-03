Langenhagen

Mit den steigenden Temperaturen beginnt auch der Frühjahrsputz. In mehreren Langenhagener Stadtteilen ist jetzt wieder Großreinemachen angesagt, Freiwillige dürfen sich gern beteiligen.

Getrennt sammeln, gemeinsam essen

Im Westen Langenhagens organisieren die Ortsräte Engelbostel und Schulenburg gemeinsam die Flurreinigungen. Los geht es am Sonnabend, 19. März, jeweils um 14 Uhr. Die Schulenburger starten am Schützenhaus am Roten Weg. Die Engelbosteler legen zeitgleich vom Festplatz am Stadtweg aus los. Dann wird in den jeweiligen Ortschaften der Unrat entlang von Straßen, Wegen und Feldern gesammelt. Unterstützt werden die Helfer von den ortsansässigen Landwirten mit deren Treckern samt Anhängern. Im Anschluss an die Sammelaktion gibt es für alle Teilnehmer aus beiden Stadtteilen einen gemeinsamen Imbiss auf dem Festplatz in Engelbostel. Die Engelbosteler Ortsbürgermeisterin Bettina Auras und ihr Schulenburger Amtskollege Lutz Döpke hoffen, dass sich auch wieder viele Vereine an der Flurreinigung beteiligen.

In Wiesenau lockt ein Imbiss nach dem Frühjahrsputz

Auch die Wiesenauer sollen zu Handschuhen und Müllsäcken greifen. Für saubere Straßen, Gehwege und Grünflächen im Quartier engagiert sich die Arbeitsgemeinschaft Sauberes Wiesenau des Vereins Wohnen in Nachbarschaft (Win). Daher schließt sich der Verein mit dem Quartierstreff Wiesenau dem Frühjahrsputz an und wirbelt am Sonnabend, 19. März, von 13 bis 15 Uhr über die Straßen der Wohngegend. Müllsäcke werden gestellt. Nach getaner Arbeit lädt das Team des Quartierstreffs zu einem kleinen Snack auf dem Quartiersplatz ein, wo im Übrigen auch der Start erfolgt. Bei Bratwurst im Brötchen und Getränken kann man zum Abschluss noch mit den Nachbarn klönen.

Frühjahrsputz startet im Rathausinnenhof

Ebenfalls um 13 Uhr erfolgt der Start für die Stadtzentrumreinigung im Rathausinnenhof. Freiwillige sind aufgerufen, die Grünflächen, Randbeete und Parkanlagen in Langenhagens Zentrum vom Müll zu befreien. Bürgermeister Mirko Heuer setzt wieder auf große Unterstützung aus der Bevölkerung, den Vereinen und Institutionen. Handschuhe, Harken und Eimer sind idealerweise mitzubringen. Der Frühjahrsputz dauert bis etwa 15 Uhr, dann gibt es im Rathausinnenhof einen Imbiss. Um diesen besser planen zu können, bittet die Stadt um Anmeldungen per E-Mail an freiwilligenagentur@langenhagen.de.

In Krähenwinkel sammelten 30 Helfer den Müll ein

Die Krähenwinkeler waren bereits am vergangenen Sonnabend in ihrer Ortschaft im Einsatz, im Vorjahr war die Aktion coronabedingt noch ausgefallen. 30 Helfer sammelten Müll, unterstützt von Treckergespannen. „Wie immer wurde so einiges an Unrat gefunden, der nicht in die freie Natur gehört und wo man sich fragt, was in den Köpfen der Leute vorgeht, die derartigen Müll auf diese Weise zu entsorgen versuchen“, sagt Ortsbürgermeister Steffen Hunger. Der Müll wurde in Containern gesammelt, die der Abfallentsorger Aha bereitgestellt hatte. Nach der Arbeit nutzten alle Teilnehmer die Chance, sich mit einem Eintopf zu stärken.