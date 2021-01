Langenhagen

Dirk Musfeldt, Fraktionsvorsitzender der Gruppe Bündnis 90/Die Grünen-Die Unabhängigen, hält die derzeitigen Absagen geplanter Ausschuss- und Ratssitzungen in Langenhagen für „nicht fortsetzbar“. Demgegenüber sei es besser, die Möglichkeit von Videokonferenzen zu nutzen. Musfeldt äußert sich derart zur aktuellen Diskussion um die politische Arbeit in der Corona-Pandemie. Die SPD-Fraktion macht sich für Onlinesitzungen stark, andere Politiker wie aus Musfeldt haben Zustimmung signalisiert.

Kombination von Präsenzsitzung und Videokonferenz?

Musfeldt reagiert mit seiner Aussage auf eine E-Mail des Ratsvorsitzenden Andreas Friedrich, in der dieser vorgeschlagen habe, die Ratssitzung im Januar und nachfolgende Sitzungen auf unbestimmte Zeit zu verschieben. Dringende Entscheidungen sollte der nichtöffentlich tagende Verwaltungsausschuss (VA) treffen. „Die Verlagerung von Beschlusskompetenzen auf den VA ist aus meiner Sicht keine Lösung, schon gar nicht ohne vorangehende Fachausschussberatung“, teilt Musfeldt nun mit.

Auch eine Kombination von Videokonferenz und Präsenzsitzung sei denkbar, vor allem, um den öffentlichen Charakter der Sitzungen sicherzustellen. „Auch Bürgerinnen und Bürger, die das Internet nicht nutzen, müssen die Möglichkeit haben, die politischen Diskussionen mitzuerleben und sich in den Fragestunden vor und nach den Sitzungen zu den Themen zu äußern“, fordert Musfeldt.

Acht politische Sitzungstermine im Januar wurden bereits abgesagt. Nur der Finanz-, Wirtschafts- und Personalausschuss am 19. Januar, in dem es unter anderem um den Haushalt 2021 geht, steht noch im Sitzungskalender. Ob und in welcher Form die Ratssitzung am 25. Januar über die Bühne gehen wird, müsse Musfeldt zufolge nun kurzfristig geklärt werden, da sonst die Einladungsfrist nicht eingehalten werden könne.

