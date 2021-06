Langenhagen

In der Kirchenmusikreihe der Elisabethgemeinde ist beim nächsten Mal am Sonntag, 27. Juni, der Saxofonist Thomas Zander zu Gast am Kirchplatz in Langenhagen. Zusammen mit Kantor Arne Hallmann an der Orgel werden die beiden Musiker den um 10 Uhr beginnenden Gottesdienst gestalten. Die Predigt hält Superintendent Holger Grünjes.

Der in Hannover geborene Musiker spielt seit der frühen Jugend Klarinette und Saxofon. Er hat bei Heinz Both und Helmut Pallushek gelernt und studiert. Zander unterrichtet nun selbst Klarinette und Saxofon an der Musikschule Hannover und ist seit Jahren Gastmusiker am Theater für Niedersachsen (TfN) in Hildesheim sowie an vielen anderen Theatern. Außerdem spielte er von Beginn an in der Big Band von Roger Cicero als Bariton-Saxofonist und Tenor im Quartett von Bill Ramsey. Daneben arrangiert er für Orchester in Göttingen, Bielefeld, Braunschweig und Oldenburg und komponiert Kammermusik.

Die Zahl der Mitfeiernden ist aufgrund der Hygiene- und Abstandsbestimmungen weiterhin auf 50 begrenzt. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich – jedoch ein Mund-Nasenschutz.

Von Sven Warnecke